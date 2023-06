Gabon: 'J'ai une vision politique à faire valoir' dixit Leguetsa Lelaga

interview

Leader politique du Rassemblement Républicain 2R, Leguetsa Lelaga affirme avoir une vision politique à faire valoir. Cet ancien membre fondateur du Parti pour le Développement et la Solidarité sociale (PDS) de Me Séraphin Ndaot a accepté de répondre aux questions de Gabonews.

Bonjour monsieur le Président. Comment peut-on vous définir ? Autrement dit, qui êtes-vous ?

De manière simple, je suis Leguetsa Lelaga, originaire de la province de la Ngounié, plus précisément de Lebamba, de coutume Nzebi (Maghambou). Je suis à Port-Gentil depuis plus de 50 ans. J'y suis né. J'évolue dans les ressources humaines. J'ai également étudié un peu de droit.

Je fais mes premiers pas en politique en 1990 (très jeune) pour soutenir Simon Oyono Abaa, appelé autres fois, le Mandela du Gabon. J'ai été encadré par des personnalités comme Isaac Nguema, ancien président des Droits de l'Homme à l'OUA. J'ai plus de 33 ans dans la politique car je la pratique au quotidien. La politique, c'est mon monde (rire).

Je suis de nature très calme, réservé et discret. Je suis respectueux des valeurs traditionnelles avec une légère dose de modernité. Je fus un ancien Chargé de mission du maire, Gestionnaire de la main d'oeuvre non permanente, ancien Conseiller municipal de la ville de Port-Gentil, ancien Directeur de cabinet du ministre.

J'ai également eu la grâce d'être membre de l'Assemblée des élus au Conseil Economique Social et Environnemental pendant plusieurs années, désigné par mes pairs du Conseil municipal de Port-Gentil. Mais il faut noter, j'ai bénéficié d'un bref séjour au CND (Conseil National de la Démocratie).

%

En 2009, je fus le Directeur de campagne du Président Pierre Mamboundou au compte de (l'Alliance pour le Changement et la Restauration), un bloc qui regroupait des personnalités politiques tels que : Pierre Mamboundou, Me Ndaot, Me Mayila, Pr Kombila et Moussavou King. Il faut préciser que j'avais été le choix de mon ancien parti le PDS pour en être le Directeur de campagne du président Mamboundou à Port-Gentil.

En 2016, encore une fois de plus, je vais être à nouveau choisi par mon ancien parti le PDS pour devenir le Directeur de campagne du président actuel dans la ville de Port-Gentil. Voici de façon simple et succinct ma modeste personne. Je pourrais y revenir avec plus de détails.

Notons au passage, que je suis membre fondateur du Parti pour le Développement et la Solidarité sociale (PDS) de Me Séraphin Ndaot. Pour des raisons personnelles, j'ai trouvé plus sage et mieux indiqué de créer le Rassemblement Républicain. J'ai une vision politique à faire valoir.

Dites-nous, comment se portent le Rassemblement Républicain et ses militants dont vous êtes le leader ?

Le Rassemblement Républicain (2R) créé depuis 5ans, est un parti politique de l'opposition modérée et il se porte bien. Nous nous sommes méthodiquement et stratégiquement implantés à Port-Gentil, avec des représentations dans d'autres provinces du Gabon. Nous avançons et occupons progressivement des espaces.

Nous avons enregistré plusieurs arrivés ces dernières années. Nous devenons chaque jours plus attractifs. Nous avons suffisamment enrôlé des électeurs pour jouer notre partition lors de ces élections générales. Je puis vous assurer, que le Rassemblement Républicain 2R se porte bien y compris ses militants.

Il y a quelques jours, vous avez reçu les bénédictions des notables. Que signifie pour vous ce cérémonial ?

Nous avons suffisamment travaillé sur le terrain. Nous avons été au chevet de plusieurs familles, car avec nos modestes moyens, nous nous sommes engagés dans le social. C'est d'ailleurs notre ADN politique.

A la veille des élections générales aussi capitales, il était question pour ces notables, qui sont les gardiens de la cité, du temple, dépositaires du patrimoine spirituel, de bénir nos actions, ouvrir la route à travers le président que je suis, de nous accompagner dans le combat politique. La tradition, j'accorde beaucoup de respect, car on ne saurait avoir une réelle identité culturelle sans elle.

Les élections générales approchent. Vous vous dites de l'opposition modérée. Quelle est votre positionnement pour la présidentielle, les législatives et les locales ?

Effectivement, les 2R, nous sommes de l'opposition modérée. Nous devons clairement donner nôtre position, la ligne à suivre à nos militants pour cette élection présidentielle. Il est d'abord question ici, de connaître l'ensemble des candidats et nous ferons un choix et pourquoi pas faire campagne pour le candidat que nous aurons choisi pour le bien du plus grand nombre.

Nous battront campagne pour celui que nous jugerons apte à guider le Gabon vers la terre promise. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Il faut redresser le Gabon secteur par secteur, en plaçant au premier plan, les priorités et les urgences des Gabonais. Pour ce qui est des législatives et locales, nous allons être en lice. Les choix sont faits. Il s'agira de les rendre public d'ici peu.

Les élections 2009 et 2016 sont encore dans les mémoires des Gabonais. Ils ne souhaitent pas que les vieux démons refassent surface. En tant que leader, vous avez sans doute un message de paix...

Les années 2009/2016 comme je le disais, j'ai été acteur comme certain au premier plan. Plusieurs années ce sont écoulées. Je reste conscient que beaucoup ont payé le prix fort, plusieurs familles ont été frappées. Il sera pour nous difficile de bâtir, de construire un Gabon fort, riche d'espoir en reproduisant les actes du passé, en restant accrochés aux stigmates.

L' occasion est donnée aux Gabonais de s'exprimer. Il faut bien que l'expression du peuple fasse raisonner les urnes. Pas d'abstention, pas de boycott, le peuple doit choisir ses dirigeants à toutes les échelles.

L'occasion est également donnée aux dirigeants de s'amender, d'écouter les cris du peuple et de répondre à ces cris pleins de douleur, de souffrance et de larmes. Il faut aider ce peuple à la recherche d'un bien être depuis plusieurs décennies à retrouver le sourire digne de ce nom.

L'occasion est également donnée à l'opposition gabonaise de se reconstruire autour d'un leader de l'opposition mieux placé pour cette présidentielle et capable de fédérer les forces vives de la nation, de s'éloigner du triste spectacle qui se livre entre leader de l'opposition. Ainsi, en essayant chacun de faire des efforts pour le bien de cette démocratie, nous pourrons aller vers des élections apaisées qui préservent la paix, l'unité nationale, sans avoir recours au triste passé, je vous remercie.