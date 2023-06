Afrique: Union des Conseils des Chargeurs Africains - Dr Dominique Candide Koumou Boulas élu Vice-Président

Le directeur général du Conseil congolais des chargeurs a été promu à la vice-présidence de l'Union des conseils des chargeurs africains (UCCA), lors de la 13e assemblée générale du Comité directeur de cette structure tenue en mai dernier, à Dakar, au Sénégal.

Elu par acclamation à la vice-présidence de l'UCCA, le Dr Dominique Candide Koumou Boulas succède au Sénégalais Abdoulaye Diop qui a accédé quant à lui à la présidence de cette organisation. En application des statuts de l'UCCA, le Congolais a la charge d'organiser la prochaine assemblée générale et le Comité directeur après deux ans, c'est-à-dire en 2025, et d'accéder au poste de président.

Ce choix est un véritable challenge à relever pour le directeur général du Conseil congolais des chargeurs pour les vingt-trois mois à venir, par une organisation méthodique et minutieuse afin de répondre aux attentes de l'UCCA qui est un organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre (Omaoc) avec pour missions l'assistance aux chargeurs, négociations des taux de fret maritime et des coûts de transport, la formation , l'information, la fabrication dans le domaine des transports.

L'élection du Dr Dominique Candide Koumou Boulas non seulement fait honneur au Congo et au Conseil congolais des chargeurs, mais pose également des défis à relever, notamment les différentes initiatives à diligenter pour aider le nouveau secrétaire général de l'UCCA, le Nigérien Abdourahmane Abba Kafougou, à être plus performant dans la mise en oeuvre des missions qui lui sont assignées. Pour ce faire, le vice-président devrait l' accompagner et préparer sa propre accession à la tête de cette institution dans deux ans.

Il est donc urgent pour le Conseil congolais des chargeurs de mettre en place un groupe de travail, chargé de proposer les actions à mener. Il s'agit, entre autres, de l'organisation des tournées du président et du vice-président accompagnés par le secrétaire général afin de sensibiliser les autorités des dix-sept pays des Conseils des chargeurs membres en vue de leur rappeler l'importance des missions des conseillers des chargeurs et leur impact sur les économies africaines ; l'actualisation et la mise en oeuvre des accords signés avec les organisations évoluant dans le domaine des transports et du commerce international.

Au niveau local, le Conseil congolais des chargeurs a pour mission de mener la sensibilisation des administrations, des chargeurs et opérateurs du secteur des transports du Congo et des pays limitrophes sur l'importance de la formation au centre Trainmar de Pointe-Noire, la mise en place d'un comité national de la Chambre de commerce international.

Notons que l'Omaoc a été créée le 7 mai 1975 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, suite aux effets néfastes des augmentations unilatérales et abusives des taux de fret sur les économies africaines par les compagnies de navigation étrangères dans les années 1970. Ces assises d'Abidjan avaient élaboré la "Charte d'Abidjan" dont l'objectif était d'institutionnaliser l'Omoac avec siège à Abidjan et de créer des organes spécialisés dans le domaine des transports maritimes en Afrique de l'Ouest et du centre, notamment l'UCCA et l'Association de gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre.