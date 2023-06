Congo-Kinshasa: Lutte contre la pauvreté - Lancement de la troisième phase du programme Secal

Le projet lancé récemment par la Caritas et l'Agence norvégienne de coopération au développement (Norad), au cours d'un atelier tenu récemment à la Maison d'accueil Marie-Reine des apôtres de Kisantu, au Kongo-Central vise, à « réduire la pauvreté et la faim parmi les ménages ruraux dans les provinces du Nord-Kivu, Maniema, Kongo-Central et Tanganyika » en République démocratique du Congo (RDC).

Le programme « Amélioration de la sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté des ménages ruraux dans les territoires de Lubero, Kasongo, Kasangulu et Kongolo, en République démocratique du Congo /2023-2027 » cible douze mille ménages ruraux vulnérables dans cent soixante-deux villages, dont 30% constitués des bénéficiaires de la deuxième phase dudit programme (2018-2022) et 70% de l'actuelle phase.

Ce programme quinquennal allant 2023 à 2027 vise à atteindre quatre résultats, à savoir les ménages atteignent la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition ; les ménages ciblés génèrent des revenus afin d'améliorer leurs conditions de vie ; les communautés ont une résilience accrue face aux effets du changement climatique et enfin la société civile fournit des services de qualité et est le moteur du changement structurel.

Au cours de l'atelier de lancement de ce projet, le coordonnateur national du service de promotion de développement, André Mathunabo, au nom du secrétaire exécutif de la Caritas Congo, a remercié Norad « pour la marque de confiance qu'elle accorde au réseau Caritas en République démocratique du Congo, en vue de la poursuite de la mise en oeuvre de ce programme dans les provinces susmentionnées ».

Financé par Norad à travers la Caritas Norvège en collaboration avec Caritas Congo, ce programme s'aligne fortement sur celui du gouvernement de la RDC, à travers le « Programme national de développement agricole 2022-2026 », dont l'objectif est de réduire la pauvreté rurale en rétablissant et modernisant les systèmes de production agricole.