Congo-Brazzaville: Environnement - L'AFD apporte 456 millions FCFA pour la protection des forêts

Le projet de renforcement des capacités et de participation des défenseurs de l'environnement au Congo, porté par la Facilité d'innovation sectorielle des organisations de la société civile (Fisong), a été lancé, le 28 juin, à Brazzaville, par le Comptoir juridique junior en collaboration avec l'organisation non gouvernementale (ONG) Rainforest Foundation UK et l'organisation ClientEarth, oeuvrant dans les domaines du droit et de l'environnement.

Financé à environ 456 millions FCFA par l'Agence française de développement (AFD), le projet Fisong fait suite aux accords de coopération existant entre le Congo et la France afin de lutter contre les violations des droits de l'environnement et des droits humains ainsi que les illégalités dans le secteur forestier.

Dans sa phase d'exécution, durant trois années consécutives, le projet renforcera les capacités légales et la participation des défenseurs de l'environnement. Il oeuvrera à mettre en place des avocats communautaires et les parajuristes sur la base d'une synergie avec les barreaux. L'initiative confortera la gestion participative des forêts entre l'Etat, les entreprises et les organisations de la société civile.

« Promouvoir le dialogue entre les partenaires financiers, institutionnels, les organisations de solidarité internationale ainsi que les organisations de la société civile sont une préoccupation clé de l'engagement croissant porté par l'AFD. En 2023, les engagements et l'appui direct de l'AFD représentent 35 millions d'euros de contribution repartis sur trente-six projets dont vingt-quatre sont portés par les ONG françaises », a expliqué Maurizio Cascioli, directeur de l'AFD au Congo.

Sur les zones couvertes par ce projet, il sera question de renforcer les capacités des défenseurs de l'environnement et des droits humains. Le projet Fisong se chargera également de former des parajuristes et des observateurs communautaires à l'observation communautaire des forêts et au respect de l'environnement à travers l'outil technologique Forestlink. Dans le cadre de l'exécution de ce projet, il est aussi prévu les actions en justice contre les violations de l'environnement et les droits communautaires.

« L'outil technologique Forestlink permet à la population d'envoyer des alertes sur les abattages illicites du bois dans les zones même isolées, sans réseau téléphonique ou internet. Ces alertes permettront à l'ONG Comptoir juridique junior d'intervenir par la suite ou de proposer des initiatives appropriées », a indiqué Ana Ousna, représentante de l'ONG Rainforest Foundation UK.

Pour sa part, le coordonnateur du projet Fisong, Herman Biyoudi, a rappelé que « les données et les alertes collectées par ce projet seront gérées en collaboration avec l'administration forestière. Le projet va développer les moyens pacifiques pour se faire entendre par l'administration, les entreprises et les communautés ».

En rappel, la Rainforest Foundation UK est une ONG à but non lucratif travaillant en Afrique et en Amérique du Sud. Quant à ClientEarth, c'est une organisation à but non lucratif oeuvrant dans les domaines du droit et de l'environnement fondée en 2008. Le Comptoir Juridique Junior est une ONG congolaise créée en 2000 par des jeunes juristes devant l'ignorance du droit par le plus grand nombre de la population, les diverses violations des droits humains, la méfiance de la population envers les institutions ainsi que les divers problèmes relevés dans la gouvernance des ressources naturelles et des finances publiques.