Congo-Kinshasa: Vie des partis - L'ARD appelle de nouveau à la tenue 'd'un vrai dialogue national inclusif'

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, la conférence des présidents de l'Alliance pour la République et la démocratie (ARD) que dirige l'ancien ministre Mathias Dzon a demandé la convocation d'un dialogue national inclusif.

La conférence des présidents de l'ARD rappelle que "le peuple congolais a besoin d'une paix sociale véritable qui passe obligatoirement par la tenue d'un vrai dialogue politique national" lequel doit "déboucher sur une transition consensuelle et apaisée de six à douze mois".

La conférence des présidents de l'ARD estime que "le peuple congolais désire ardemment un vrai changement de politique et d'hommes". Dans ce contexte, poursuit-elle, "la sagesse commande que le président de la République actuel entende cette attente forte du peuple", et invite la nation à tirer toutes les leçons de la guerre fratricide et destructrice du 5 juin 1997.

L'ARD souligne que les "Congolaises et les Congolais ne veulent plus de guerre et appellent de leurs vœux l'apaisement du climat politique ainsi que l'organisation apaisée, après la période de transition, d'élections nationales libres, transparentes, honnêtes, et crédibles".