Congo-Brazzaville: Centre de métayage bovin - Renforcement des capacités des chefs d'antennes

Le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche organise, du 28 juin au 1er juillet, à Brazzaville, le séminaire de renforcement des capacités des chefs d'antennes départementales du Centre de métayage bovin (CMB) sur le thème « Appui-conseil et accompagnement des métayers ».

Organe de repeuplement du cheptel bovin national par le biais du crédit bétail, la direction du CMB, basée à Brazzaville est confrontée à plusieurs problèmes d'ordre humain, financier et matériel pour assurer le suivi régulier des élevages des métayers. Il lui manque également un appui conseil de proximité nécessaire pour la réussite de leurs élevages. Dans l'optique de maintenir le contact entre la direction et les métayers, le CMB a installé en 2013 les correspondants départementaux (actuel chefs d'antennes) pour jouer le rôle d'interface entre la direction et les métayers.

« Cependant, fort de constater que sur un total de onze chefs d'antennes, huit ont fait valoir leurs droits à la retraite et ont été remplacés par d'autres cadres évoluant dans les directions départementales de l'élevage ou les secteurs agricoles », ont justifié les organisateurs dont le centre compte actuellement plus de cent cinquante métayers répartis dans toute l'étendue du territoire national.

En effet, le séminaire principalement vise à renforcer les capacités techniques des chefs d'antennes pour un meilleur suivi des élevages des métayers. Il s'agit spécifiquement de renouveler les compétences des participants dans les interventions zootechniques (castration, marquage, écornage), la gestion du pâturage, l'organisation et la gestion du troupeau ; renforcer leurs connaissances dans la prévention, l'identification et le traitement des principales pathologies rencontrées. Il s'agira aussi de doter les chefs d'antennes en matériel zoo-vétérinaires et produits vétérinaires ; de faciliter l'échange d'expérience entre les chefs d'antennes.

Le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Robin Pascal Ongoka, a rappelé que le développement du cheptel bovin à travers le métayage est aussi conditionné par le suivi régulier des élevages des métayers. « Le présent séminaire qui nous réunit ce jour va permettre surtout aux nouveaux chefs d'antennes d'assumer pleinement leur rôle dans l'appui-conseil et accompagnement des métayers. Nous osons croire qu'à l'issue de ce séminaire les participants à qui incombent la mission d'assurer le suivi permanent des élevages des métayers vont renouveler leurs connaissances et seront capables d'apporter des réponses aux attentes et sollicitations des métayers », a-t-il souhaité.

Créé en 2010, le CMB est un organe de développement de l'élevage qui a pour missions, entre autres, de constituer un fonds bétail à partir des centres d'appui techniques bovins ; promouvoir le crédit bétail ; mettre en place la réglementation du fonds bétail ; renforcer les capacités des métayers et des bouviers et assurer le suivi zoo-sanitaire des animaux et des métayers pendant le contrat qui est de six ans.