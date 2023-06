Congo-Brazzaville: Judo - La fédération exprime sa reconnaissance aux anciens pratiquants

Les résolutions et recommandations des états généraux du judo, tenus le 26 juin au Centre culturel russe, ont donné le plein pouvoir à la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécojuda) que dirige Me Neyl Francis Ata Asiokarah de procéder à la reconstruction des carrières des judokas.

La Fécojuda a mis en musique le travail fait en amont par la Commission nationale des grades. Les hautes personnalités, les anciens présidents de la fédération et d'autres anciens maîtres ont été promus à titre exceptionnel aux différents grades. Au- delà de la politique qui vise à mettre un terme au désordre dans l'attribution des grades, se cache une réelle volonté de réunir cette grande famille de judo. Par cet acte, les dirigeants se disent optimistes quant à la volonté de tirer le judo congolais vers l'avant.

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a été élevé à titre honorifique au grade suprême de ceinture noire 10e dan de judo. « Le chef de l'Etat, c'est l'autorité suprême du sport au Congo et nous avons pensé d'abord l'honorer. Il a été élevé au rang de 10e dan », a expliqué la Fécojuda. Il y a même une promotion qui porte son nom. Celle qui a vu les Mes Alexandre Makaya Kivika, Pascal Ngassaki, Pascal Ndinga et Florent Ntsiba élévés à titre exceptionnel au grade de ceinture noire 9e dan.

Neuf autres maîtres ont été promus à titre exceptionnel au grade de ceinture noire 8e dan dans la promotion Pascal-Ngassaki. Il s'agit des Mes Ngoma Mokoko, Marie Joseph Candapaye, Marius Diagne, Adamo Yaya, Basile Marius Ngassaki, André Christophe Wogo, Jean Pierre Claver Itoua Lombo, Ange Obongo et Alphonse Massamba.

Me Alexandre Makaya, le premier à porter la ceinture noire en 1965, a été aussi honoré par la promotion qui porte son nom. Tour à tour, Mes Mpassi Maloumbi, Godefroy Mvila, Germain Lambert Thaty Libass, Pierre Mabiala, Daniel Ntsiba, Aya Caloger Andrénic et Jean-Marie Olley ont été élévés à titre exceptionnel au grade de ceinture noire 7e dan. « Tous les judokas qui ont été gradés au rang du 8e dan ont cinquante ans de pratique de judo. Nous qui avons bénéficié du 7e dan avons 46 ans d'expérience », a commenté Aya Caloger.

Pour le compte de la promotion Pascal-Ndinga, Arnaud Wamba Sassou N'Guesso, Serge Oboa, Guy Olivier Pela, Aimé Ouazet, Neyl Francis Ata Asiokarah, Maxime Dikélé, Grégoire Mbata, Marien Ngouabi Ikama, Rodrigue Ossandza, Cyr Borgiath Mvoubi Omvol, Audrey Marina Mbemba Bicalou, Francis Pena, Fabrice Ngapoula Bantaba.

Jean Henri Nzaou, Brice Melingui, Romain Fernand Ondono,, Evrad Bobelet, Bartel Ngapoula, Abel Vincent Ndengué, Garba Daouda, Offrans François Ofounga, Armand Youvoudi, Roger Noungouni, Franck Wamba Massamba, Aristide Obambé, Léon Rodance Ndinga, Olivier Mélingui, Zephirin Ngakeni Ondongo, Michel Ngollo, Steve Daboudard, Rock Elvis Bopelet, Apollinaire Kekolo, Edmond Otalet, Armand Mpelé Kinanga, Hugues Ngoyoulou, Félicien Bidimbou, Jean Romuald Ngamaya, Rodrigue Okouango, Armand Malikoua Maloula, Jean Georges André Moulongo et Lecompte Mbiené.

« Je suis ravi. J'ai toujours été présent pour essayer de remettre un peu de l'ordre, la paix et la cohésion au sein de cette grande famille. Le but de cette cérémonie était surtout de réunir tout le monde pour qu'on puisse faire qu'un seul et aller de l'avant. Il faut s'éléver dans l'effort et vouloir faire avancer cette famille ainsi que ce noble art qui est le judo. Quand on est judoka, on l'est pour toujours », a commenté Armand Wamba Sassou N'Guesso, ancien président de la Fécojuda.