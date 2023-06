Congo-Kinshasa: La fondation Liliane Iranga lance le projet « Kelasi » pour scolariser des jeunes filles démunies

Au cours d'un point de presse animé à Kinshasa en présence des représentants du directeur du Fonds de promotion de l'éducation et de la déléguée du ministère du Genre, la fondation Liliane Iranga a lancé un nouveau projet dénommé « Kelasi », mercredi 28 juin, au cercle de Kinshasa.

Liliane Iranga, présidente de la Fondation, a fait savoir qu'avec ce projet, sa structure prendra en charge la scolarité, dès la prochaine rentrée scolaire et pour un premier temps, de 50 jeunes filles de la ville de Kinshasa qui désirent réellement poursuivre leurs études mais qui, faute de moyens, ne peuvent plus étudier, comme l'a indiqué la présidente de cette organisation philanthropique, Liliane Iranga Lukonga.

« Pourquoi seulement les filles ? Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'à cause de la misère et des pesanteurs socioculturels, plusieurs familles jusqu'à nos jours privilégient l'éducation du jeune garçon au détriment de la jeune fille. Nous sommes témoins lorsque nous circulons dans les rues, ce sont beaucoup plus de jeunes filles que nous voyons avec un bassin de légumes sur la tête en train de vendre pour pouvoir soutenir sa famille au lieu de pouvoir aller à l'école.

Elles sont nombreuses ici à Kinshasa, des filles qui normalement auraient pu terminer ne fût-ce que le cycle secondaire et obtenir un diplôme. Mais pour une raison ou une autre, elles ne parviennent pas », a-t-elle expliqué.

L'autre motivation de cette organisation, a-t-elle ajouté, ce sont les viols et massacres dont sont victimes les jeunes filles de l'Est du pays, surtout celles ayant témoigné sur ces atrocités lors de la visite papale. « C'est donc pour ces raisons que la Fondation Liliane Iranga a lancé ce projet ambitieux, une manière pour nous de pouvoir contribuer à la promotion de la jeune fille dans notre pays ».

En effet, Liliane Iranga a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté afin de soutenir ce projet en vue d’accroître le nombre de filles instruites au pays.

Pour rappel, la Fondation Liliane Iranga est une organisation philanthropique créée en 2018, qui a pour objectif la prise en charge des enfants orphelins victimes de conflits armés, l'assistance des personnes vulnérables et se bat plus pour la promotion de l'accès de la jeune fille à l'école. Elle a également des représentations dans l'Est du pays notamment, au Nord et Sud Kivu.