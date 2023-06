Afrique: Transformer les systèmes alimentaires en Afrique - défis et opportunités

interview

Entretien avec Ibrahim Mayaki, Envoyé spécial de l'Union africaine

Ibrahim Mayaki, Envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires, a précédemment occupé le poste de PDG de l'Agence de développement de l'UA (AUDA-NEPAD). Avant le Sommet-bilan des Nations Unies sur les systèmes alimentaires prévu à Rome du 24 au 26 juillet 2023, Kingsley Ighobor, d'Afrique Renouveau, a interviewé le Dr Mayaki. Ils ont discuté de diverses questions concernant l'état des systèmes alimentaires africains et les opportunités et défis liés à l'alimentation d'une population en croissance rapide. Vous trouverez ci-dessous des extraits de leur conversation :

En tant qu'Envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires, quelle est la portée de votre mandat et qu'est-ce que les Africains peuvent attendre de vous ?

Le rôle des Envoyés spéciaux de l'UA est avant tout de s'attaquer à un problème critique pour lequel l'UA a besoin de soutien. Un Envoyé spécial ne cherche pas à remplacer ou à prendre en charge les responsabilités de l'UA ou de la Commission de l'UA (Cua). Son rôle est plutôt de soutenir et d'améliorer leur travail en apportant une valeur ajoutée.

C'est la première fois que l'UA désigne un Envoyé spécial spécifiquement dédié aux systèmes alimentaires. Auparavant, des personnalités telles que le Rwandais Donald Kaberuka avait été Envoyé spécial pour le financement et le Malien Michel Sidibé avait été Envoyé spécial pour l'Agence africaine du médicament.

%

La décision de désigner un envoyé spécial pour les systèmes alimentaires s'explique par trois raisons principales. Ces questions ont fait l'objet de discussions approfondies lorsque j'ai accepté cette désignation.

Premièrement, nous pourrions entrer dans une ère post-guerre en Ukraine qui sera caractérisée par une crise des systèmes alimentaires.

Les dirigeants doivent non seulement mettre en place les systèmes, mais aussi s'assurer de leur efficacité pour atteindre les résultats souhaités.

Le marché a connu une évolution défavorable et les pays africains subissent les conséquences de cette guerre. Nous avons observé des pénuries de ressources vitales telles que les engrais, les semences, le blé, etc. La crise et la réponse que nous y avons apportée ont révélé un manque de coordination des efforts.

La première raison de la nomination d'un Envoyé spécial est donc d'assurer la préparation à une telle crise, même si nous prévoyons d'autres crises à l'avenir.

La deuxième raison est liée aux nombreuses initiatives portant sur les systèmes alimentaires en Afrique. Nous sommes confrontés à une certaine complexité en termes d'initiatives, et cette complexité nécessite une meilleure gestion et une plus grande cohérence.

Sans une coordination adéquate, les États membres et leurs parties prenantes pourraient avoir du mal à comprendre la direction que nous prenons. C'est pourquoi la nomination vise à favoriser la préparation et à renforcer la cohérence entre ces initiatives.

La troisième raison, étroitement liée aux deux précédentes, concerne la mobilisation des ressources. Plus précisément, il s'agit de la nécessité de mobiliser les ressources nationales pour relever les défis auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires.

Nous disposons également des ressources des banques multilatérales de développement et d'autres institutions qui peuvent soutenir les efforts de l'Afrique dans la transformation de ses systèmes alimentaires.

Outre la crise ukrainienne, quels sont les autres facteurs qui mettent en péril les systèmes alimentaires de l'Afrique ?

Je commencerai par détailler le concept de systèmes alimentaires. Auparavant, et encore aujourd'hui, nous parlions d'agriculture, de production agricole, d'économie rurale, de diversification, de productivité agricole, de sécurité et d'insécurité alimentaires.

Nous parlons aujourd'hui de systèmes alimentaires parce qu'ils englobent tout le spectre, de manière intégrée, des processus, de l'agriculteur au consommateur, et, entre les deux, les nombreux acteurs et secteurs.

Il est évident que les systèmes alimentaires concernent la production, la nutrition, les routes et autres infrastructures, les marchés et le commerce. Il s'agit de relier les agriculteurs aux marchés, de favoriser l'éducation et l'esprit d'entreprise, de permettre aux petits agriculteurs de devenir des micro-entrepreneurs et des petits entrepreneurs. Il s'agit de l'agro-industrie.

En outre, il souligne l'importance de fournir aux consommateurs des informations essentielles et de s'attaquer aux conséquences du changement climatique, en particulier dans des régions comme l'Afrique qui souffrent énormément bien qu'elles soient des émetteurs nets de gaz à effet de serre.

Si nous regardons l'Afrique aujourd'hui, il est vrai que nous avons réduit l'extrême pauvreté au cours des 20 à 25 dernières années, mais dans le même temps, il y a une augmentation de la malnutrition.

La facture de nos importations alimentaires reste très élevée, plus de 60 milliards de dollars par an. Les petits agriculteurs qui produisent 80 % des aliments que nous consommons souffrent également de malnutrition et d'insécurité alimentaire, ce qui est anormal.

Nous avons utilisé des cadres tels que le PDDAA (Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine) et la déclaration de Malabo pour aborder le développement agricole. La déclaration de Malabo est considérée comme un précurseur des systèmes alimentaires, car elle a ouvert l'agriculture à d'autres secteurs.

Il s'agit en quelque sorte de la deuxième phase du PDDAA, qui a été bien mise en oeuvre puisque plus de 40 pays ont adopté des plans nationaux d'investissement dans l'agriculture. La Banque africaine de développement a commencé à élaborer des accords au niveau national pour permettre aux pays de disposer de cadres qui attireront des financements.

Nous disposons donc des cadres, mais il faut que deux choses radicales se produisent.

La première consiste à adopter une approche pangouvernementale de la transformation des systèmes alimentaires et à ne pas laisser cette tâche aux ministères de l'agriculture ou de l'environnement.

Deuxièmement, nous devons investir davantage dans les systèmes alimentaires pour réduire l'insécurité alimentaire. J'ai dit lors du week-end Ibrahim sur la gouvernance (qui s'est tenu du 28 au 30 avril 2023) que l'insécurité alimentaire n'est pas une question de production, mais une question de pauvreté. En fin de compte, l'objectif principal est de s'attaquer à la pauvreté.

Chiffres

La facture des importations alimentaires de l'Afrique dépasse les 60 milliards de dollars par an.

L'Afrique comptera environ 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050.

En ce qui concerne le PDDAA, nous constatons que de nombreux pays ne respectent toujours pas leur engagement d'investir 10 % de leur budget national dans l'agriculture et le développement rural ?

Vous avez raison. Seuls 10 à 12 pays sur plus de 50 ont réussi à atteindre l'objectif d'investir 10 % de leur budget national dans l'agriculture.

Cependant, certains pays prétendent atteindre le seuil des 10 %, mais leurs dépenses comprennent des postes qui ne sont pas directement liés aux systèmes alimentaires ou à la transformation de l'agriculture par le biais d'un plan intégré solide.

Lorsqu'un chef d'État donne la priorité à la transformation de l'agriculture et donne l'impulsion nécessaire pour obtenir des résultats et un impact, cette transformation se produit. La question du leadership est donc cruciale.

Techniquement, nous savons ce qu'il faut faire - techniques agricoles, accès au marché et au financement, augmentation des rendements - mais nous avons besoin d'une solution politique et de la détermination nécessaire pour aller de l'avant.

Il arrive que l'on dispose d'un leadership mais que l'on ne dispose pas des systèmes nécessaires. Les dirigeants doivent non seulement mettre en place les systèmes, mais aussi s'assurer de leur efficacité pour atteindre les résultats souhaités.

Comment anticipez-vous le potentiel de la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine) pour renforcer les systèmes alimentaires de l'Afrique, compte tenu des complexités et de la nécessité d'une approche intégrée ?

La ZLECAF vise à résoudre les problèmes de barrières tarifaires et non tarifaires et à faciliter les flux de biens et de services. Pour ce faire, il faut travailler sur des questions normatives telles que les règles et les réglementations.

Mais ce n'est pas la ZLECAf en elle-même qui facilitera la production. Le succès de la ZLECAf dans l'amélioration de la transformation de nos systèmes alimentaires dépend de la disponibilité d'infrastructures robustes telles que les routes, les chemins de fer et les installations de stockage.

La ZLECAf est donc un instrument important, mais elle doit être complétée par des politiques saines et des infrastructures bien développées.

L'insécurité alimentaire n'est pas une question de production, mais une question de pauvreté.

Est-ce possible ?

Une fois de plus, je souligne l'importance d'un leadership national efficace pour relever les défis actuels, car nombre d'entre eux nécessitent des solutions au niveau national. Si les solutions régionales sont cruciales, les gouvernements nationaux doivent les adopter et les mettre en oeuvre.

En outre, il est essentiel de veiller à la cohérence de toutes nos initiatives. Nous ne devrions pas adopter des approches disparates de la part de diverses institutions, car cela créerait un paysage d'initiatives concurrentes. Au contraire, nous devons affirmer nos cadres stratégiques et inciter nos partenaires à s'aligner sur ces cadres.

Ces cadres comprennent le PDDAA, la déclaration de Malabo et la position commune africaine sur les systèmes alimentaires, qui a été élaborée dans le cadre de dialogues nationaux inclusifs auxquels ont participé plus de 50 pays.

Comment la position commune africaine sur les systèmes alimentaires contribue-t-elle à votre préparation et à votre participation au prochain bilan des Nations Unies sur les systèmes alimentaires ?

Lors de l'exercice de bilan des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, chaque région du monde présentera une position. La position de l'Afrique s'articulera autour de trois questions clés.

La première est le financement de la transformation des systèmes alimentaires. Nos partenaires devraient avoir pour priorité de ne pas affaiblir notre capacité à mobiliser des ressources nationales.

Le deuxième est le climat, qui devra être envisagé de manière très réaliste. Malgré les engagements pris lors des différentes CdP, beaucoup d'entre eux n'ont pas été respectés. Si ces engagements ne peuvent être respectés, nous devons explorer des approches alternatives pour le financement du climat.

Le troisième point concerne nos petits agriculteurs. Les agriculteurs font partie d'un secteur privé dont nous parlons. Le secteur privé ne se limite pas à l'agro-industrie ; il comprend également les petits exploitants agricoles qui ont la capacité et les connaissances nécessaires pour transformer nos systèmes alimentaires. Ils doivent être soutenus, comme c'est le cas aux États-Unis et en Europe.

Lors de l'exercice de bilan, il sera également question de savoir où nous en sommes dans la mise en oeuvre des conclusions du sommet 2021 sur les systèmes alimentaires et quelles leçons chaque région peut tirer des autres.

Alors que la population de l'Afrique devrait atteindre environ 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050 et que plus de 250 millions d'Africains souffrent de malnutrition, les décideurs politiques et les parties prenantes se sentent-ils de plus en plus concernés ?

Cette question est extrêmement pertinente car la population africaine devrait doubler d'ici à 2050. La préoccupation la plus importante est le défi de nourrir plus d'un milliard de personnes supplémentaires. Si l'on ne s'attaque pas à ce problème avec les capacités et les solutions nécessaires, non seulement nos systèmes de gouvernance existants seront mis à rude épreuve, mais la fragilité sociale s'accentuera.

Compte tenu de notre situation démographique, le risque de rencontrer de nombreuses crises politiques devient imminent.

L'urgence est primordiale, nécessitant une approche alarmiste et l'accélération de la mise en oeuvre de solutions, surtout si l'on considère qu'une partie importante de la croissance démographique prévue existe déjà aujourd'hui.

Cette accélération doit se faire par le biais de politiques appropriées et d'une détermination politique.