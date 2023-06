Cameroun: Planification familiale - Réduire les décès périnataux évitables dans les formations sanitaires

Permettre à 120 millions de femmes et de filles supplémentaires d'utiliser une contraception moderne d'ici 2030, c'est l'objectif ambitieux que se fixe le Cameroun à travers le lancement du Family Planning 2030 (FP2030). Le Ministre de la Santé Publique a procédé à la cérémonie de lancement ce 29 juin 2023 au Djeuga Hôtel de Yaoundé, en présence du Directeur Général de l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé, du Représentant de l'Unicef au Cameroun, du Représentant Pays de l'UNFPA, des partenaires techniques et financiers et des hauts responsables du Ministère de la Santé Publique.

« Le Family Planning 2030 (FP2030) » est une communauté internationale composée de partenaires qui font progresser la planification familiale fondée sur les droits. FP2030 est la continuité du partenariat FP2020 lancé lors du Sommet sur la planification familiale organisé à Londres en 2012 dont l'objectif visé était d'atteindre 120 millions de femmes et de jeunes filles supplémentaires dans 69 des pays à niveau intermédiaires en 2020, et de garantir un accès volontaire aux moyens de contraceptions modernes.

Au cours des neuf dernières années, les gouvernements, la société civile, les organisations multilatérales, les donateurs, le secteur privé et la communauté des chercheurs se sont réunis autour d'un objectif ambitieux : permettre à 120 millions de femmes et de filles supplémentaires d'utiliser une contraception moderne d'ici 2020. Le travail en partenariat a permis d'obtenir des résultats forts appréciables, mais il reste encore à faire. Le Cameroun a donc à travers ces 10 engagements signés le 08 Juin 2022 par le Minsanté, participé entièrement à cette initiative.

Dans sa prise de parole, Dr MANAOUDA Malachie a rappelé que « cet engagement est fort tributaire de l'engagement du pays à atteindre les objectifs fixés par le processus ». La rétroaction collective (points focaux, représentants des Gouvernements, de la société civile, jeunes et autres partenaires importants) a constitué la base d'une vision, de principes directeurs et de domaines d'intervention qui vise à favoriser des avancées pour atteindre les objectifs des pays concernés par le FP2030. " Etant donné que la PF réduit la mortalité maternelle de 40% selon (EDS,2018), l'organisation du lancement des engagements de l'initiative globale FP2030 est d'une extrême urgence, car elle permet de renforcer les actions menées déjà par le Gouvernement

Pour le Représentant de l'UNFPA, les droits et santé en matière de reproduction y compris la planification familiale (PF), partie intégrante des droits universels de l'homme, permettent à tout individu de mener une vie procréative en toute liberté et en toute sécurité. L'UNFPA alloue 40% de ses ressources à la PF sur le plan mondial ; au Cameroun, c'est 2.9 millions de dollars en contraceptifs.

La présentation sur l'état des lieux de la PF au Cameroun faite par Pr Mbuh Robinson, Directeur Général de l'hôpital Gynéco-Obstetrique et Pédiatrique de Yaoundé a démontré à suffisance que la PF contribue de réduire de façon significative le taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, tout en limitant la contamination aux infections sexuellement transmissibles et limite par la même occasion les décès.

Le Minsanté tout en rappelant quelques engagements clés pris par le Cameroun pour la FP2030 à savoir augmenter d'ici 2030 la prévalence contraceptive moderne de 15,4% à 35% et réduire les besoins non satisfaits en PF de 23 à 10% ; accroitre les financements (Etat, PTF, secteur prive) destinés à la planification familiale de 10% d'ici 2030, a plaidé pour une mobilisation plus accrues de toutes les parties prenantes à travers des soutiens et accompagnements multiformes, visant à mettre en oeuvre ladite initiative.

Il a conclu son propos en disant je cite « C'est sur le terrain de l'évaluation que nous serons à même de juger notre degré d'implication et de prise en compte de cette démarche de préservation de nos indicateurs de santé en faveur de la jeune fille. Il s'agit là d'une population cible chère au Chef de l'Etat. Vous comprenez pourquoi la phase I de la CSU est axée autour de la femme et de l'enfant ».