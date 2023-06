Afrique: Issame Charaï - 'On veut garder cet esprit de conquérant'

Première nation qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U-23 CAF TotalEnergies, le Maroc vise une troisième victoire dans cette phase de groupe face au Congo.

Sereinement, les poulains d'Issame Charaï se préparent à affronter les Congolais déjà éliminés de la compétition. En ce jour spécial de l'Aïd al-Adha, les Marocains ont l'opportunité de passer un moment en famille au centre sportif Mohamed VI, où les Lionceaux de l'Atlas ont élu domicile pour cette compétition.

Une petite pause qui a fait du bien à l'équipe : "Ça fait chaud au coeur de voir nos proches, ils nous ont félicités et demandé de continuer sur cette voie. Cela nous booste pour la suite de la compétition" s'est exprimé Mehdi Boukamir, venu accompagner son sélectionneur en conférence de presse d'avant-match.

Un moment qui n'a duré qu'une heure. Place désormais à la préparation du match contre le Congo. Malgré la qualification de son équipe, Issame Charaï ne prend pas cette rencontre à la légère et fait en sorte que tous ses joueurs soient concernés : "Pour moi, il n'y a pas d'équipe A, d'équipe B. On a un bon collectif et on peut compter sur tout le monde. Tous les garçons doivent être prêts pour commencer le match. Il n'y a pas de différence entre les joueurs. Ceux qui commenceront face au Congo veulent gagner ce match. On veut garder cet esprit de conquérant".

%

A l'heure où Cafonline bloque cet article, le Mali, le Niger et l'Égypte sont les nations en lice pour affronter le pays hôte. Le staff marocain a mis un dispositif spécial en place afin de suivre ses potentiels adversaires : "J'étais à Tanger où j'ai vu le match de l'Égypte contre le Mali. On va analyser méticuleusement ces trois équipes, car nous devons être prêts à affronter n'importe quelle sélection qui nous fera face."

À savoir, quelle nation est la plus effrayante pour le Maroc, le sélectionneur a objecté toutes idées allant dans ce sens : " On n'a peur de personne. Nous croyons en nos qualités. On va respecter chaque équipe. Le mot "peur" ne fait pas partie de mon vocabulaire."

Dernière étape avant les demi-finales ce vendredi pour les Marocains qui affronte le Congo à 21 heures (heure locale) à Rabat.