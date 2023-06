Sénégal: Les voeux de la classe politique à l'occasion de la Tabaski

Nouveau jour férié ce vendredi au lendemain de la fête musulmane de la Tabaski. Une journée de prières, de sacrifice du mouton et de partage. Mais aussi l'occasion pour les acteurs politiques de faire passer des messages, alors que le pays se dirige vers l'élection présidentielle prévue en février 2024 avec, toujours, des incertitudes sur une éventuelle 3e candidature de Macky Sall et sur le sort de l'opposant Ousmane Sonko, condamné le 1er juin, qui pourrait être arrêté après la publication de la décision de justice. Tour d'horizon des voeux de la classe politique

Le président Macky Sall étant en pèlerinage à la Mecque, c'est son Premier Ministre qui l'a représenté à la prière de la grande mosquée de Dakar. « S'inscrivant dans l'esprit de la Tabaski », le chef de l'État « a invité à un dialogue », a affirmé Amadou Ba, qui promet des « élections transparentes, inclusives et paisibles ».

C'est fête de l'unité et de la cohésion, c'est la fête de la transcendance qui symbolise le triomphe de la personne sur l'ego et la promotion des valeurs fondamentales telles que la paix, le respect et la solidarité. S'inscrivant dans l'esprit de la Tabaski, le président Macky Sall a invité à un dialogue. Se fondant sur le consensus et les accords obtenus, le président de la République a demandé au gouvernement de préparer et de lui soumettre dans les meilleurs délais les textes de loi nécessaires à la mise en oeuvre des points de convergence pour que notre pays s'achemine, dans l'intérêt national, vers des élections transparentes, inclusives et paisibles. Le président de la République et son gouvernement sont conscients des enjeux et défis de l'heure au regard des menaces sécuritaires. Mais aussi des dangers de l'extrémisme radical qui cherchent à anéantir les fondements de l'État et s'attaquer au modèle religieux pacifique du Sénégal.