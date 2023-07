Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Juillet 2023

Sénégal : Pétition d'élus locaux pour un troisième mandat- Macky reçoit les maires aujourd'hui

Le Président de la République, Macky Sall, recoit ce samedi après-midi un collectif de maires pétitionnaires demandant sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Le scrutin qui doit se tenir en février 2024, fait encore débat avec Macky Sall qui n'a pas encore confirmé ou non sa volonté d'être dans la course à une réélection. Pour rappel, un groupe de maires et de présidents de conseils départementaux sollicitent Macky Sall par une pétition à être leur candidat pour février 2024 afin de continuer à améliorer la bonne dynamique de progrès dans toutes les communes et territoires du Sénégal avec une mise en œuvre dynamique des politiques d'inclusion socio-économique et d'équité entre terroirs. La rencontre aura lieu ce samedi à 17h30 au Palais de la République.(Source : adakar.com)

Burkina Faso : Don de sang à la Primature - « Un engagement patriotique », selon le Directeur de cabinet, Ferdinand Ouédraogo

L'association « SOS sang », en partenariat avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), a organisé une opération de collecte de sang à la Primature, le mardi 27 juin 2023. A travers cette opération où il est attendu 100 poches de sang à collecter, le personnel s'est mobilisé afin de contribuer à sauver des vies. Deux sites ont été identifiés pour cette opération. Il s'agit du Cabinet du Premier ministre, sis à Ouaga 2 000, et du bâtiment abritant le Secrétariat général, situé à Koulouba. (Source : aouaga.com)

Guinée : Mamaya de Kankan- Des incidents signalés à l'arrivée du colonel Doumbouya

La deuxième journée des festivités de la danse traditionnelle Mamaya à Kankan, a été émaillée le vendredi 30 Juin 2023, par des incidents. A l'origine, des jeunes venus pour participer à la danse traditionnelle Mamaya au centre multiculturel, se sont vus interdire l'accès dans la salle, faute de badges et d'uniformes choisis pour la circonstance. Irrités, ils se sont mis à lancer des jets de pierres, provoquant des scènes de panique sporadiques. Cet incident est intervenu juste à l'annonce de l'arrivée de chef de L'État, le colonel Mamadi Doumbouya. (Source : africaguinee.com)

Côte d'Ivoire : Elections locales du 02 Septembre - Le dépôt des dossiers des candidatures lancé

La Commission électorale indépendante(Cei), l'instance en charge de l'organisation des scrutins électoraux en Côte d'Ivoire, a informé les potentiels candidats, à travers un communiqué qu'elle a rendu publique, depuis le 21 juin. «Le président de la Cei porte à la connaissance des électeurs et des électrices que, conformément aux dispositions des articles 157 et 185 du code électoral, les candidatures aux élections des conseillers régionaux et municipaux seront reçues dans la période du 1er au 19 juillet inclus », indique cette note officielle.

Avant cette élection qui est un scrutin de liste à un seul tour, la Cei demande, au cours du dépôt des dossiers, que soient produits plusieurs documents, à savoir une déclaration de liste de candidature (en double exemplaire) légalisée, une déclaration personnelle de candidature en double exemplaire, un extrait de l'acte de naissance (ou du jugement supplétif en tenant lieu), un certificat de nationalité ivoirienne, une déclaration sur l'honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne, un extrait de casier judiciaire, un certificat de résidence et une attestation de régularité fiscale. (Source : Fratmat.info)

Kenya : Accident de la route - Au moins 48 morts, selon la police

Au moins 48 personnes ont péri dans un accident de la route dans l'ouest du Kenya vendredi soir à un carrefour très fréquenté, a annoncé la police locale. Un camion en route pour Kericho a perdu le contrôle et a percuté des matatus regroupés à un arrêt de bus. La police locale fait état d'au moins 30 blessés conduits dans les hôpitaux des environs. « A ce stade nous pouvons confirmer que 48 personnes sont mortes et nous estimons qu'une ou deux autres sont encore coincées dans le camion », a déclaré à l'Afp un commandant de police, Geoffrey Mayek, après la collision sur l'autoroute entre les villes de Kericho et Nakuru. Il a fait état d'au moins 30 blessés conduits dans les hôpitaux des environs. (Source : arabnews)

Gabon : Étrangers en situation irrégulière- Libreville prépare une opération d'expulsion

Le Gabon s'apprête à déclencher une opération contre l'immigration illégale, en procédant à des expulsions des étrangers en situation irrégulière. Le 22 juin, le ministère des Affaires étrangères a informé les missions diplomatiques accréditées dans le pays que les forces de défense et de sécurité lanceront, « dans les prochains jours », une « vaste opération de contrôle des titres de séjour » des étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire gabonais. Le ministère précise que cette opération se soldera par le rapatriement des étrangers qui seront interpellés pour défaut de carte de séjour. La loi du 18 juin 1986 fixant le régime d'admission et de séjour des étrangers au Gabon dispos que tout étranger est tenu de quitter le territoire national à l'expiration du délai de séjour qui lui est accordé. Cette loi précise que « sera refoulé et passible d'une amende de 250 000 à 500 000 FCFA, tout étranger qui n'aura pas quitté le territoire national à l'expiration du délai de séjour accordé ». (Source : alibreville.com)

Rca : Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC- Faustin Archange Touadéra est arrivé au Gabon

Le vendredi 30 juin 2023, le Président centrafricain Faustin Archange Touadéra a quitté Bangui pour Libreville où il prendra part à la 23e session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).A son arrivée à l'aéroport international Léon MBA de Libreville, le Président de la République Faustin Archange Touadera a été chaleureusement accueilli par la vice-présidente de la République du Gabon, Sandrine Ossouka Rapamba. (Source : abangui.com)

Rwanda : Relocalisation des demandeurs d'asiles- Le gouvernement réagit au verdict de la Cour d'appel britannique

Le gouvernement rwandais a exprimé sa déception, vendredi, à l'égard de la décision de la Cour d'appel britannique qui a jugé que le plan du gouvernement britannique de relocaliser les demandeurs d'asile au Rwanda était « illégal ». Alain Mukuralinda, porte-parole du gouvernement rwandais a présenté un certain nombre de faits qui montreraient selon lui, que le Rwanda est l'un des endroits les plus sûrs pour les migrants et les réfugiés. (Source : Euronews)