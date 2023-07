Algérie: L'Etablissement ARTs et Culture - A l'heure de la fête de l'Indépendance et des 15e Jeux panarabes

ALGER — L'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger a prévu du 1er au 15 juillet, un riche programme culturel, en intra et extra muros, en célébration du 61e anniversaire du recouvrement de la Souveraineté nationale et la fête de la Jeunesse et en accompagnement des 15e Jeux panarabes.

Durant cette grande période de célébration où le coup d'envoi des 15e Jeux panarabes est prévu le 5 juillet, jour de fête nationale, l'Etablissement Arts et Culture a élaboré un programme d'activités culturelles varié glorifiant l'histoire de l'Algérie en guerre pour son indépendance contre le colonialisme français et sublimant le patrimoine culturel ancestral.

C'est ainsi, et en célébration du 61e anniversaire du recouvrement de la Souveraineté nationale et la fête de la Jeunesse, que l'Etablissement Arts et Culture a prévu, du 2 au 5 juillet à Alger, Douera, Maalma et Souidania, plusieurs expositions de travaux manuels, de photos et de livres, ainsi que des conférences et des témoignages sur la guerre de libération, des lectures d'histoires et de poésies et des ateliers de dessin pour femmes au foyer.

Dans le deuxième volet des célébrations et en accompagnement des 15e Jeux panarabes qui se dérouleront du 5 au 15 juillet, plusieurs prestations artistiques sont programmées en salle et sur les places et jardins publics des différents quartiers d'Alger et ses environs, ainsi que dans les autres espaces de la capitale sous tutelle.

Pour ce faire, des spectacles de chorégraphies contemporaines et autres danses folkloriques exécutées par les Ensembles et le Ballet de l'Etablissement, des projections de films algériens et arabes sur écrans géants, des concerts de musique chaabi et de variété algérienne, ainsi que des défilés de fanfares et de troupes folkloriques du "Mezoued", vont animer ces 15e jeux panarabes dans des atmosphères festives exprimant ainsi, la bienvenue à toutes les délégations participantes.

Près de 3800 athlètes représentant 18 pays arabes, animeront les 15e Jeux panarabes qui se dérouleront à Alger, Tipaza, Oran, Constantine et Annaba.