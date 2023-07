Egypte: Le Président Al-Sissi rencontre son homologue français à l'Élysée

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré, aujourd'hui à Paris, le Président Emmanuel Macron, Président de la République française, lors d'un déjeuner de travail, organisé par le Président français en l'honneur de SE M. le Président à l'Élysée, célébrant sa visite en France, pour participer au Sommet pour un Nouveau Pacte Financier Mondial.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président français s'est félicité de la visite de SE M. le Président à Paris, exprimant la gratitude de son pays à l'Égypte, appréciant les liens étroits entre les deux États, ainsi que la profondeur des liens d'amitié, surtout à la lumière de l'élan des relations bilatérales dans divers domaines, notamment en ce qui concerne les relations économiques et commerciales.

Le Président français a également souligné la volonté de son pays de coordonner et de consulter intensivement l'Égypte, en tant que l'un de ses grands partenaires régionaux, appréciant son rôle dans l'établissement de la stabilité au Moyen-Orient, dans la région méditerranéenne et sur le continent africain, ainsi que ses efforts dans la lutte contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et l'immigration clandestine.

De sa part, SE M. le Président a salué le développement remarquable et croissant des relations bilatérales entre l'Égypte et la France à tous les niveaux, soulignant l'aspiration de l'Égypte à poursuivre le renforcement de la coordination politique et à échanger les vues avec la France sur les diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne les questions de développement durable, ainsi que le soutien à la paix et à la sécurité dans la région.

En plus de continuer à travailler étroitement, afin d'améliorer la coopération bilatérale et d'optimiser les capacités et les opportunités disponibles dans les deux pays amis. Notamment dans les secteurs français ayant une expertise et des capacités distinguées, comme les secteurs des transports, et des énergies renouvelables dans le domaine de l'hydrogène vert. En plus d'encourager les entreprises françaises à bénéficier des opportunités d'investissement disponibles en Égypte.

Le porte-parole de la Présidence de la République a ajouté que lors de la réunion, les moyens de développer les relations bilatérales ont été examinés.

Outre, les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier l'évolution de la crise russo-ukrainienne et ses répercussions négatives sur les marchés alimentaires et énergétiques au niveau mondial, ainsi que l'évolution de la situation au Soudan.

De même, on a passé en revue les moyens de coordonner les efforts avec l'Égypte, en tant que partenaire essentiel de l'Union européenne, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine, ainsi que les résultats attendus du Sommet pour un Nouveau pacte financier mondial .Tout en affirmant la volonté des deux pays de coopérer et de se coordonner, afin de renforcer les initiatives internationales visant à soutenir les pays en développement, et de faciliter leur accès aux financements nécessaires pour faire face aux répercussions économiques négatives résultant de l'escalade de nombreux défis au niveau mondial.