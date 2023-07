Madagascar: Religion - Les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha

Comme chaque année, les musulmans du monde entier célèbrent la fête d'Aïd al-Adha. Après l'Aïd el-Fitr, l'Aïd Al-adha est la deuxième fête la plus importante des musulmans qui ont célébré, hier le sacrifice d'Ibrahim. La prière du soir d'avant le jour J marque le début de la fête. Pour tous les fidèles d'Allah, le partage est la plus modeste façon de célébrer la fête.

« Nous sacrifions des moutons, des chèvres ou des zébus afin de célébrer le sacrifice d'Ibrahim. Un acte de charité auprès d'autres personnes, même les chrétiens, peut démontrer ce sacrifice pour recevoir la bénédiction de Dieu », explique le président de l'Association des musulmans malgaches, Abdoul Hady.

Pendant près de trois jours, les musulmans célèbrent cette grande fête entre famille, amis, connaissances et voisins. Chaque famille réserve des petites gourmandises, des mets succulents et divers plats pour les visiteurs.

Partage et sacrifice

La fête d'Aïd al-Adha pour les musulmans d'Antananarivo a commencé par une grande prière commune à la mosquée d'Antananarivo située aux 67ha Centre Ouest avec des messages et des voeux de prospérité pour tous les musulmans. C'est aussi un moment heureux que partagent les familles et amis « Nous avons reçu et égorgé deux moutons ainsi qu'un zébu afin de les partager avec les autres. C'est ainsi que nous rendons hommage à Ibrahim et que nous espérons recevoir les bénédictions », éclaire Zakaria, un père d'une famille musulmane à Isotry.

%

Ils seront près de 25 personnes pour cette grande fête à se réjouir ensemble en remerciant Allah qui leur rappelle l'importance de l'altruisme et la façon de servir les autres dans la vie. Cette fête de partage et de sacrifice est célébrée tous les dixièmes jours du dernier mois de l'année musulmanes appelé mois de Dhou al-hijja qui dure environ trois jours.

« Celui de cette année commence ce 28 juin et ne se termine que ce vendredi. Ceux qui le peuvent, poursuivent la célébration jusqu'à samedi », explique encore Zakaria. La prière, le sacrifice d'un animal, le plus souvent un mouton, mais aussi des chèvres, zébus et chameaux. Le tiers de ces sacrifices doit être donné à la charité.