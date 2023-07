Madagascar: ANALANJIROFO - Huit occupants d'une pirogue en détresse sauvés

Suite à une avarie de moteur, sept hommes et une femme ont vécu une expérience traumatisante pendant quatre jours et trois nuits en mer, dans l'Analanjirofo.

Dieu merci ! Les autorités des régions Analanjirofo et Sava sont soulagés après avoir retrouvé huit occupants d'une embarcation en détresse depuis samedi 24 juin. Ils sont tous vivants, mais épuisés et traumatisés. Ils ont enduré le soleil, le vent, le froid, la faim et la soif à bord de leur pirogue à moteur, ballotée et emportée par les vagues pendant quatre jours et trois nuits. Ils sont actuellement pris en charge à Maroantsetra. Une femme figure parmi eux.

Ce samedi-là, vers 8 heures du matin, ils ont quitté Maromandia à Sainte-Marie pour assister à un deuil à Antsiraka-Antanifotsy, dans le district de Soanierana-Ivongo. Or, une interdiction de sortie en mer a été annoncée, à cause des mauvaises conditions météorologiques. D'après Boniface Ramiandrison, un confrère sur place et qui a pu parler avec eux, ils se trouvaient déjà à environ 2km de leur destination quand le moteur a connu une défaillance. Depuis, les messages de détresse se sont enchaînés.

Sans interruption

L'Agence portuaire maritime et fluviale de Madagascar (APMF), la gendarmerie, la police, les citoyens et les autorités sans exception se sont mobilisés. L'APMF de Sainte-Marie a rapidement envoyé son navire « Diva » avec quatre membres d'équipage et deux hommes du Détachement de la marine. L'équipe est rentrée bredouille faute du positionnement exact des personnes en détresse. Elle a également souligné un manque de visibilité à cause du mauvais temps. Une annonce a été diffusée et répétée plusieurs fois sur une radio locale. Et même pendant la célébration de la fête nationale, les recherches se sont poursuivies sans relâche.

Un hélicoptère de l'armée y a participé. Lundi soir, la communication a momentanément été rétablie avec les occupants de la pirogue, au cours de laquelle ils ont affirmé avoir repéré les feux rouges de deux pylônes. Les gendarmes ont été convaincus que c'est le pylône d'Antanambe et celui de Seranambe, dans le district de Mananara Avaratra.

Mais toujours à cause de la météo peu coopérante et les vagues trop fortes, aucun sauvetage n'a pu être engagé. Le lendemain, l'embarcation s'est échouée à Famolahambe, une localité limitrophe d'Antalaha et Maroantsetra. Des pêcheurs vivant dans ce village côtier ont accueilli et donné à manger et à boire aux huit miraculés. Les autorités sont venues les récupérer, hier, en vedette rapide. Elles les ont emmenés à Maroantsetra.