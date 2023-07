Ile Maurice: New Social Living Development Ltd - Salaires mirobolants pour un projet à vocation sociale

La création de la NSLD, son fonctionnement et ses choix en matière de ressources humaines font désormais partie des discussions et débats aussi bien au Parlement que dans la sphère publique. Outre les salaires, dits mirobolants, de certains, et les faveurs à 14 constructeurs choisis sans appel d'offres, la question se pose : pourquoi s'être lancée sur un méga projet aussi faramineux pour 8 000 logements à vocation sociale qui auraient pu être construits par la NHDC ?

Si le ministre du Logement, Steven Obeegadoo, n'a pas été en mesure de fournir des informations sur les salaires des 60 employés de la New Social Living Development Ltd (NSLD), le député du Parti travailliste (PTr), Osman Mahomed, a voulu déposer un document avec des détails sur les salaires de base et autres allocations de transport des employés. Mais sans succès. Néanmoins, nous avons pu nous en procurer une copie.

Une analyse du document démontre que ces employés perçoivent des salaires mirobolants, payés des deniers publics. Et quand on sait que la NSLD s'est lancée dans un méga projet à vocation sociale, on se demande bien pourquoi une telle compagnie a été créée, alors que la National Housing Development Company (NHDC), créée en 1991, aurait pu mener à bien ce projet. Tout au plus, avec quelques recrutements au niveau technique.

Outre un Chief Executive Officer, un General Manager (Project), un Chief Operations Officer, un Group Housing Estate Management and Community Development Manager et quatre Project Managers, l'ossature de la NSLD est composée de six Project Officers, 21 Project Assistants et quatre Technical Officers. Si on connaît le salaire du Group CEO, Jairaj Sonoo, qui est de Rs 504 900 mensuellement (y compris les allocations), le document dévoile les salaires bruts de tous les employés. En voici pour les principaux : Davis Hee Hong Wye, (General Manager et ancien Island Chief Executive à Rodrigues), Rs 208 000 ; Maheshwar Singh Khemloliva (Chief Operations Officer et ancien ambassadeur en Russie), Rs 173 000, et Stéphanie Duvergé (Group Housing Estate Management and Community Development Manager et psychologue) Rs 152 000. Autres salaires, les Project Managers, Rs 186 000 ; les Project Officers, Rs 111 000, les Project Assistants, Rs 82 000 ; les Technical Officers, Rs 51 000 ; les réceptionnistes, Rs 24 000, et les cleaners, Rs 22 000.

Interrogé, un ingénieur mécanique enregistré, comptant une quinzaine d'années d'expérience, soutient que les ingénieurs reçoivent parfois plus du double d'un ingénieur dans le secteur public. À titre d'exemple, indique-t-il, un Project Manager en ingénierie civile perçoit quelque Rs 80 000. Le salaire d'un Project Officer tourne autour de Rs 60 000 et le salaire de base d'un Technical Officer est inférieur à Rs 20 000. Avec des allocations, il peut toucher environ Rs 25 000. Il explique, toutefois, que ces employés ont pris des risques car ils sont sous contrat qui arrivera à terme quand le projet se terminera. Un autre risque est celui en cas d'un changement de gouvernement ; le projet pourra être redéfini ou stoppé, et ce sont les employés qui en feront les frais. Néanmoins, il explique qu'environ 75 % des ingénieurs qui sont du secteur public ont pris un congé sans solde pour travailler pour ce projet. Et ils ne courent aucun risque.

Méga projet dont le budget augmente

Le budget pour ce méga projet de construction de 8 000 maisons est estimé à Rs 21,6 milliards. L'année dernière pour le budget de fonctionnement, il était prévu Rs 74 millions, mais au final, il a atteint Rs 78,7 millions. Pour 2023-24, le budget est estimé à Rs 130 millions. Rappelons que le coût par unité de logement est de Rs 2,7 millions. À l'annonce de ce projet, en 2019, il était question d'un budget de Rs 12 milliards pour la construction de 12 000 logements. On se rappelle que Fabrice David, alors qu'il interrogeait Steven Obeegadoo sur le projet, avait avancé le chiffre de Rs 1 million par unité. Surpris, le ministre lui avait fait remarquer que comme le projet n'avait pas encore été lancé, comment avait-il pu arriver à ce chiffre. «Mais s'il y a un budget de Rs 12 milliards pour 12 000 maisons, est-ce que le coût ne reviendra pas à Rs 1 million par maison ?» Une réponse qui avait rendu Steven Obeegadoo perplexe.

Un projet contesté qui engloutit des milliards de roupies

Osman Mahomed, qui connaît bien plus le dossier de la NSLD que le ministre, soutient que, depuis le début, il a mis en garde ce dernier contre ce projet. Il a, à maintes reprises, souligné que la NHDC possède l'expertise requise pour se lancer dans un tel projet, évitant ainsi des dépenses inutiles avec la création de cette compagnie qu'est la NSLD.

C'est en 2019 que la NSLD a été incorporée. Avec la pandémie, le projet a pris du retard. En août 2021, la compagnie a lancé une deuxième proposition (request proposal) pour des firmes consultantes pour ce Special Purpose Vehicle. La première proposition avait été un échec.

En novembre 2022, le leader de l'opposition a adressé une Private Notice Question au ministre Steven Obeegadoo sur le projet de construction de 12 000 logements sociaux. Xavier-Luc Duval a fait des révélations en annonçant que, selon des consultants, une unité de logement reviendrait entre Rs 4 et Rs 6 millions ,et il a parlé de scandale. Le ministre, dans ses petits souliers, n'a rien trouvé d'autre comme réponse qu'il n'était pas au courant et qu'il ne s'ingère pas dans les affaires de cette compagnie. Et on a vu après, qu'à plusieurs reprises, il n'a répondu à des questions sur cette compagnie si bien qu'Osman Mahomed lui a dit qu'il cachait des informations.

Au début de cette annéeci, on a appris que les contrats des consultants ont été annulés. L'opposition, notamment par le biais de Mahomed, a parlé d'un autre scandale et a soutenu que Rs 500 millions ont été jetées à l'eau. Il a évoqué des paiements faits à des consultants et aussi la possibilité qu'ils réclament des compensations. Steven Obeegadoo a rejeté ces critiques, soutenant que les consultants ont effectué certains travaux dont les nouveaux peuvent profiter.

Nouvelle donne

Cette fois-ci, la NSLD a fait l'impasse sur des appels d'offres et a choisi 14 compagnies pour ce vaste projet, tout en s'assurant que le coût de chaque maison ne dépasse pas Rs 2,7 millions. L'opposition a parlé de contrats à des petits copains et aussi du fait que la qualité de construction en souffrira. Pourtant, certaines compagnies sont montées au créneau et ont avancé que le coût peut grimper. Estimant que le projet pourrait capoter, le gouvernement est venu avec des mesures incitatives aux compagnies.

En effet, l'express a annoncé, dans son édition du 11 avril, que la NSLD déboursera Rs 3,2 milliards pour les 14 constructeurs. Il s'agissait du fait que les Rs 5 milliards, réclamées et obtenues du Parlement, soient utilisées comme un advance payment de 25 % aux constructeurs. L'opposition, toujours par Osman Mahomed, a alors parlé d'un autre scandale. «Comment une telle avance peut-elle être accordée à ces constructeurs alors que cela tourne autour de pas plus de 10 %, avec des garanties bancaires ?», s'est-il demandé.

Le gouvernement a néanmoins décidé de faire un autre cadeau aux constructeurs. Dans le dernier Budget, une décision a été prise pour que les compagnies soient exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits de douane et des droits d'accise, sur presque tous les matériaux de construction et même les services de consultants. Selon des premières estimations faites par un Quantity Surveyor, avec ces facilités, les compagnies peuvent économiser jusqu'à Rs 2 milliards. Un autre document, qui est circulation, évoque le recrutement de 16 nouveaux employés, dont cinq Technical Officers/ Quality Controllers.

«Ground Breaking Ceremony»

Communément connue comme la cérémonie de pose de première pierre quand il y a le lancement d'un projet, pour ce qui est de la construction de ces logements sociaux, elle a été baptisée Ground Breaking Ceremony. Ainsi, cet après-midi, le Premier ministre Pravind Jugnauth, en compagnie du Deputy Prime Minister Steven Obeegadoo, donnera le premier coup de pioche pour ce projet à La Brasserie Road, à Curepipe. 224 unités seront construites sur ce site. La première cérémonie de ce genre a eu lieu à Souillac. le 24 mai, toujours en présence du Premier ministre.