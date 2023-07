Madagascar: Tenis / Coupe Davis - Madagascar calé en groupe V

Les tennismen malgaches seniors qui ont participé à la Coupe Davis de Kinshasa, du 21 au 24 juin, n'ont pu atteindre l'objectif, celui de gagner le ticket pour la montée en groupe IV la saison prochaine. Les raquettes malgaches se sont inclinées par 1/2 en match décisif du double.

Malgré la défaite devant les Congolais, les joueurs malgaches n'ont pas démérité. Les deux jeunes raquettes qui ont joué pour la première fois en dehors de Madagascar, en l'occurrence Romeo Rasendra Andrianantenaina et Nicolas Raharivony, ont réussi leur premier baptême international.

En match simple 1, Lucas Andriamasilalao a perdu contre William Bushamuka en 2 manches (2/6 3/6) tandis qu'en simple 2, Fenosoa Rasendra a surclassé Christian Saidi en 2 sets (7/5 6/2(. Afin de se départager et chercher le ticket pour monter en groupe IV, le duo malgache Lucas Andriamasilalao/ Nicolas Raharivony s'est incliné devant William Bushamuka/Sarma Nkulufa Da Silva en 2 manches (2/6 1/6).

Dina Razafimahatratra, capitaine de l'équipe nationale malgache, souligne que les joueurs « n'ont pas fait de contre-performance. On devait gagner contre le Lesotho et l'Ouganda et on l'a fait. On devait gagner contre la RD Congo qui a évolué à domicile, mais on a perdu ».

Manque d'effectif

Madagascar a mené 1/0 suite à une première victoire de Fenosoa Rasendra sur le champion national congolais, Christian Saidi. Puis Lucas Andriamasilalao s'est heurté à un très grand William Bushamuka qui a fait un très grand match et qui a été bon dans tous les secteurs de jeu.

%

Le capitaine de l'équipe nationale ajoute: « Dans le double décisif, Fenosoa ne pouvait plus jouer à la suite de contractures durant son match de simple. Romeo Rakotomalala, lui, n'était pas assez en confiance et la responsabilité est revenue à Nicolas Raharivony, un très bon joueur de double, et Lucas Andriamasilalao. Ils étaient souvent à 30/30 dans chaque jeu, mais ils avaient en face d'eux deux grands joueurs qui ont très bien joués. »

L'équipe nationale malgache a souffert d'un manque d'effectif car beaucoup de joueurs appelés n'ont pas été disponibles, comme Toky Ranaivo, Jean Jacques Rakotohasy, Sampras Rakotondrainibe et Dylan Andrianaly. Malgré cela, le capitaine et ses joueurs très déterminés sont allés à Kinshasa défendre les chances et ils ont presque réussi en s'inclinant de peu.

Dina Razafimahatratra conclut: « Le plus important, et je le signale, est déjà de reprendre notre participation en Coupe Davis. Après 2019, c'était le vide et cette année 2023 nous avons pu reprendre et c'est grâce aux efforts de la nouvelle équipe de la FMT que je remercie infiniment. Maintenant il faut avancer et préparer au mieux la Coupe Davis 2024. »