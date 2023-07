Madagascar: Actions humanitaires - Le Lions club termine un mandat riche en réalisations

Le mandat 2022-2023 se conclut sur une note positive pour le Lions club dans le district 417. Plusieurs réalisations s'inscrivent dans son bilan de l'année. Ses actions ont donné une lueur d'espoir à plusieurs milliers de personnes.

Au Sud de Madagascar, ce club de service a aidé plus de mille trois cents familles, au niveau de quatre localités. C'était à l'occasion du K'ravenal, une caravane humanitaire sur l'axe Sud, qui s'est déroulée du 26 octobre au 6 novembre. Il s'agit d'une action contre la faim, qui consistait à distribuer des vivres aux victimes des catastrophes, avec la participation des clubs et des donateurs de La Réunion et de Maurice.

En outre, ce club de service a commencé la concrétisation du programme LOCELAVI. C'est un projet d'installation de soixante-dix puits, au bénéfice des zones les plus sèches, et en manque de sources d'eau potable. Cette action qui sera étalée sur plusieurs mandats a débuté cette année par l'installation du premier puits dans la zone Nord de l'île de Madagascar.

Et d'autres actions axées sur la lutte contre la cécité et sur la santé oculaire, sur la lutte contre le diabète, et le cancer infantile, qui figurent dans les causes majeures du Lions Club International. Gervais Ratovoson, gouverneur du district 417 et Lion Compagnon de Melvin Jones Progressif (Lion CMJp), termine son mandat, en cette fin du mois de juin. Il est satisfait. Trois nouveaux clubs ont été créés, et cent sept nouvelles personnes ont adhéré.

Le Lions Club Saint Denis Coeur Métisse, à La Réunion, spécialisé dans la lutte contre le diabète, le Lions Club de Bon Accueil Lallmatie, à l'île Maurice, un club spécialisé dans la Culture, et le Lions Club Toamasina des Pangalanes à Madagascar, un Club spécialisé dans la santé animale et environnementale. « J'adresse mes sincères remerciements à toutes les personnes de bonne volonté qui ont participé à cette mission humanitaire à haut impact pour le District, qu'ils soient sur place ou venant de nos îles soeurs. Remerciement à la « Banque alimentaire », le coordonnateur de cette action. Mes amis Lions, chers tous : Agissons, continuons, conjuguons nos efforts, ne lâchons plus prise, car avec une forte amitié, ensemble, tout est possible », déclare Gervais Ratovoson.