Madagascar: Toliara - Deux bandits récidivistes abattus par la police après un vol à main armée

Dans la ville de Toliara, un propriétaire d'un cash point situé à Morafeno a été la cible d'une attaque perpétrée par deux bandits récidivistes, hier.

Les malfaiteurs ont réussi à dérober la somme de 4 millions d'Ariary avant d'être pris en chasse par les forces de l'ordre. Une course poursuite effrénée s'est alors engagée, aboutissant finalement à la neutralisation des deux individus qui ont été abattus par les policiers dans le quartier de Maninday.

Les événements ont débuté lorsque deux bandits connus pour leurs antécédents criminels ont attaqué le propriétaire d'un cash point à Morafeno, une localité de la ville de Toliara. Armés et déterminés, les malfaiteurs ont rapidement pris le dessus sur leur victime et se sont emparés d'une somme totale de 4 millions d'Ariary. Leur fuite a été toutefois de courte durée.

Alertées de l'incident, les forces de l'ordre locales ont immédiatement réagi et ont entrepris une poursuite en vue de rattraper les deux bandits en fuite. La course poursuite s'est engagée dans les rues de Toliara. Les policiers ont déployé tous les moyens à leur disposition pour stopper les malfaiteurs et protéger la population.

Malheureusement, la situation a pris une tournure tragique lorsque la course poursuite a atteint le quartier de Maninday. Face à la résistance acharnée des bandits, les policiers ont dû faire usage de leurs armes à feu pour neutraliser la menace. Les tirs ont atteint leurs cibles, mettant fin à la cavale des deux individus, mais au prix de leur vie.

Les bandits ont été abattus sur place, sans qu'il soit possible de les interpeller vivants. La somme de 4 millions d'Ariary et un fusil de fabrication locale ont été retrouvés chez eux. L'attaque perpétrée par ces deux bandits récidivistes à Toliara a été stoppée net par l'intervention rapide et efficace des forces de l'ordre.

Bien que l'issue ait été tragique, la police a agi dans le but de protéger la population et de mettre un terme à la criminalité. Cet incident souligne l'importance du travail des forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité et la préservation de la sécurité publique à Toliara.