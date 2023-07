Sénégal: Le méga projet minier et ferroviaire de KEBO ENERGY d'un investissement de 8 milliards d'euros reprend la main et lance son ultime appel d'offres

Ouf de soulagement pour le jeune entrepreneur guinéenn, Thierno Madiou Alias Barry Angola, PDG de KEBO ENERGY. Ce dernier reprend la main et met le pied sur l'accélérateur. Son litige avec l'investisseur émirati Mirage Development LCC, propriété du »sulfureux » homme d'affaires Butti Mohamed Butti Al Qubaisi, se referme.

Après plusieurs mois de flottement, l'État guinéen vient de trancher en faveur de KEBO ENERGY en lui rétablissant les droits définitifs de s'adjuger la concession minière modificative. Mirage Development LCC a donc perdu le bras de fer, suite à son refus de verser 3.500. 000 USD pour libérer les fonds de démarrage au développement du gisement de bauxite Gaoual-Télimélé-DOBALY.

Un méga projet multi-usages

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, cette notification des autorités de la transition qui a fait l'objet d'un décret permet de facto le retrait des pouvoirs de co-associé de l'homme d'affaires émirati, patron de Mirage Development LCC dans le tour de table.

Selon des sources crédibles consultées par Confidentiel Afrique, le méga projet minier et ferroviaire d'un coût d'investissement de 8 milliards d'euros, l'un des tout premiers projets développés en Guinée dans l'exploitation de la bauxite, ouvrira les plis demain 30 juin 2023 de l'ultime appel d'offres international auquel ont soumissionné bon nombre de firmes de classe mondiale en vue du démarrage immédiat du mammouth minier multi-usages sur la ligne Gaoual-Télimélé-DOBALY.

Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, ce méga projet va entamer dans un délai proche, après la désignation des sociétés adjudicataires, la construction du premier quai et de la route minière. Le volet chemin de fer viendra après l'ouverture de la voie routière menant de la mine au port Dobaly. Un gigantesque projet d'un coût d'investissement global de 8 milliards d'euros.

Selon une source autorisée, contactée par Confidentiel Afrique, c'est l'entreprise KEBO ENERGY, détenteur exclusif désormais de la concession qui discute des modalités de travail et de paiement avec les sous-traitants et les acheteurs potentiels. Battant pavillon chinois, ces derniers étaient réticents au début du projet, du fait du cadre juridique flou de la société, fragilisée par le litige opposant KEBO ENERGY à Mirage Development LCC. Selon des informations de Confidentiel Afrique, China RailWay Construction est en pole position pour rafler le contrat de la ligne-convoyeur.

Des compagnies de renommée mondiale se bousculent

Toutefois, la particularité de ce méga projet minier et ferroviaire réside dans le choix et la qualité des contrats que KEBO ENERGY va signer. » Nous signons les contrats avec les entreprises chinoises qui ont une raffinerie. On a une construction minière dont 3 milliards de dollars en investissement y compris les projets connexes complémentaires à hauteur de 5 milliards de dollars.

Nous développons l'infrastructure- convoyeur, chemin de fer, routes minières, port industriel et commercial, une raffinerie de 10 millions de tonnes, d'aluminium de 6 millions de tonnes. On a beaucoup mobilisé pour réaliser ce projet » précise Madiou BARRY Alias Barry Angola, interrogé par Confidentiel Afrique.

Selon nos informations, l'ouverture des plis de l'appel d'offre programmée le 30 juin 2023, devra permettre d'accélérer la première phase d'exploitation avec un délai de sortir 1 million de tonnes de bauxite dans 10 mois. Le potentiel minier varie de 3 à 6 millions de tonnes avec un accès à la mer de 150 km. Le convoyeur- train est d'une capacité de 13000 tonnes/ heure. Si Winning est dans les pelleteuses des gisements de Boké, le chinois n'est pas un ami fréquentable et passe comme un »potentiel concurrent » pour ce qui concerne le méga projet minier Gaoual-Télimélé-DOBALY. Selon KEBO ENERGY, Winning n'a pas de raffinerie et n'a pas l'épaisseur de ce qu'elle recherche dans l'exploitation de son gisement.

Dans une interview exclusive accordée à Confidentiel Afrique le 25 mai 2022, le PDG KEBO ENERGY affirmait que »ce projet c'est du concret, nous avons une raffinerie de 2 millions de tonnes/an et une évacuation de 30 millions de tonnes de bauxite dans l'année, c'est la population guinéenne qui gagne. L'État en ce moment-là engrange plus de 100 millions de dollars par an. L'investissement total de ses réalisations à savoir la raffinerie et la construction du port à DOBALY peuvent atteindre en termes de financement la somme de 5 milliards de dollars. C'est un méga projet qui mérite d'être accompagné surtout dans la paix et la cohésion sociale ».