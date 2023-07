Maroc: Industrie - Le groupe indien Indore Composite inaugure un nouveau site à Tanger Med

Le groupe indien Indore composite a procédé, récemment au sein de la plateforme industrielle Tanger Med, à l'inauguration d'une nouvelle unité industrielle spécialisée dans la production de matériaux composites destinés aux secteurs de la télécommunication, des énergies renouvelables, des transports, et de la construction.

Située au coeur du complexe industrialo-portuaire Tanger Med, le hub logistique mondial qui permettra à Indore de mieux servir ses clients basés au Maroc, en Europe et en Amérique, cette usine produira une large gamme de matériaux composites à base de fibre de verre, de fibre de carbone et de Kevlar/Aramide, qui seront principalement destinés aux secteurs de la télécommunication, des énergies renouvelables, des transports, et de la construction.

Mobilisant un investissement global de 15 millions d'euros, l'ouverture de cette nouvelle usine est une étape importante pour Indore Composite et témoigne de la croissance continue et du succès de l'entreprise dans l'industrie des composites. Ce nouveau site industriel, développé sur une superficie de 20.000 m2, servira pour une production annuelle s'élevant à 2,50 millions de kilomètres de câble, et créera plus de 400 emplois à terme.

Cette cérémonie d'inauguration, qui s'est déroulée en présence du directeur général du groupe indien Indore Composite Pvt. Ltd, Mukesh Sanghvi, directeur général de Tanger Med Zones, Ahmed Bennis, et de nombre d'acteurs économiques de la région, a été l'occasion pour Indore International de confirmer son engagement envers ses clients et autres acteurs de l'écosystème industriel marocain.

S'exprimant à cette occasion, M. Sanghvi a indiqué que cette nouvelle installation du groupe au Maroc a été conçue dans une optique de développement durable, avec des technologies et des processus à haut rendement énergétique, afin de réduire son empreinte carbone et de minimiser les déchets.

"Nous nous engageons également à nous approvisionner en matières premières auprès de sources durables et à veiller à ce que nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement partagent le même engagement en faveur de l'environnement", a-t-il insisté.

Pour sa part, M. Bennis a souligné que le développement du projet Indore, aux côtés des autres industriels indiens, est une bonne démonstration de l'accompagnement du Groupe Tanger Med des investisseurs d'Asie du Sud-Est pour renforcer leur compétitivité, conquérir de nouveaux marchés (européens et africains) et se positionner sur les chaînes de valeurs régionales.

Les représentants des clients, les cadres d'Indore Composite et le directeur général de Tanger Med Zones ont, à cet égard, exprimé leur volonté commune de développer des synergies fortes et des alliances stratégiques en faveur du renforcement des chaînes de valeurs régionales.

Cet événement a été marqué par une visite des nouvelles installations.

Indore International vient rejoindre l'écosystème industriel de la plateforme industrielle Tanger Med, comprenant des équipementiers mondiaux et des fournisseurs de haut niveau, aux côtés de nombreuses autres entreprises asiatiques, avec un montant d'investissements qui dépasse les 600 millions d'USD.