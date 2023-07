Guinée: Érection du diocèse de Guéckédou et nomination du premier évêque

Cité du Vatican — Le 29 juin, le Saint-Père a érigé le nouveau diocèse de Guéckédou (Guinée), dont le territoire a été démembré des diocèses de Kankan et de N'Zérékoré, en le rendant suffragant de l'archidiocèse métropolitain de Conakry, en Guinée.

Le Saint-Père a nommé le Révérend Norbert Tamba Sandouno, du clergé de Kankan, jusqu'à présent administrateur de la paroisse Saint Philippe de Houidou, comme premier évêque de Guéckédou.

Mgr Norbert Tamba Sandouno est né le 6 juin 1967 à Koniandou, dans la préfecture de Guéckédou. Il a fréquenté le Petit Séminaire Saint Jean XXIII à Kindia, le Postulat des Frères de Saint Jean de Dieu à Thiès, Sénégal, et le Séminaire de Kankan. Il a étudié la philosophie au Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako et la sociologie à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il a ensuite étudié la théologie au Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako.

Il a été ordonné prêtre le 18 novembre 2007 pour le clergé de Kankan.

Il a exercé les fonctions suivantes : Vicaire paroissial de Notre Dame du Rosaire, Guéckédou (2007-2008) ; Vicaire puis Curé de Saint Bernard, Kondiadou (2008-2011) ; Curé de Saint Louis, Kissidougou (2011-2013) ; Curé de la Cathédrale de Kankan, Membre du Conseil des Consulteurs et Responsable de la Commission Diocésaine Justice et Paix (2013-2015) ; Curé de Sainte Rita et Directeur Diocésain de PP.OO.MM. (2015-2016) ; curé de Notre Dame du Rosaire, Guéckédou et vicaire épiscopal pour la pastorale de la famille et des laïcs (2016-2017) ; curé de la cathédrale de Kankan et directeur diocésain de PP.OO.MM. (2017-2019) ; Collaborateur à la Paroisse Saint Louis, Kissidougou (2019-2021). De 2021 à ce jour, il est administrateur de Saint Philippe, Houidou Guéckédou.