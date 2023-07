Cameroun: Assassinat de Martinez Zogo - Les 02 policiers nouvellement incarcérés avaient géolocalisé Martinez A

Deux agents de la Direction Générale de la Recherche Extérieure ( DGRE), service de renseignements et de contre-espionnage camerounaise, ont été placés en détention préventive la semaine dernière, à la prison principale de Kondengui à Yaoundé, par le nouveau juge d'instruction du tribunal militaire de la capitale politique du Cameroun, le lieutenant-colonel SIKATI KAMWO Florent.

Selon nos informations, il s'agit du commissaire de police principal SAIWANG, et de l'officier de police HEUDJI. Nos sources que les deux hommes travaillent dans la branche Télécommunications et Transmissions de la DGRE, et avaient aidé le commando de tueurs conduit par le lieutenant-colonel Justin DANWE, à géolocalisé le journaliste Martinez ZOGO, et de suivre son ombre pendant plusieurs jours de filature. Des sources font savoir que les deux éléments avaient agi sous la

sous les ordres directs du lieutenant-colonel Justin DANWE, chef des Opérations de la DGRE, et ceci, précisent des sources, sans que le patron de la DGRE, le commissaire divisionnaire Maxime EKO EKO, écroué avec Jean Pierre Amougou Belinga en prison, ne soit informé. Les deux agents du plus important service d'intelligence du Cameroun, apprend-on, avaient aidé le commando de tueurs du lieutenant- colonel Justin DANWE, en leur déclinant les coordonnées de géolocalisation du journaliste Martinez ZOGO, chef de chaîne de la radio urbaine Amplitude Fm. Ce qui avait alors facilité son kidnapping, puis son assassinat dans des conditions effroyables.

Les deux éléments, à en croire nos sources, avaient pourtant été relaxés par le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé, au terme des enquêtes préliminaires diligentées par la gendarmerie et la police. La semaine dernière, Camer.be a appris que les deux policiers l'agence ont été auditionnés par le lieutenant-colonel SIKATI KAMWO Florent, et inculpés. D'où leur détention préventive à la prison principale de Kondengui à Yaoundé. Plus grave, l'on apprend que même le chef du service Télécommunications de la DGRE, ignorait tout des activités parallèles de ses deux hommes.