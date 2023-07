Egypte: Discours du Président Al-Sissi à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution de 30 Juin

Au nom d'Allah le Clément le Miséricordieux,

Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes sincères félicitations à l'occasion du dixième anniversaire de la glorieuse Révolution du 30 juin, qui coïncide cette année avec l'Aïd Al-Adha (fête du Grand Baïram), qu'Allah la ramène en Égypte, aux pays arabes et nations islamiques avec bonté, et bénédictions.

Noble peuple d'Égypte,

L'histoire a des jours brillants, comme des étoiles qui éclairent les ténèbres de la nuit, éliminent l'obscurité de la tyrannie, et éclairent le chemin des marcheurs et leur montrent la bonne voie. En particulier, le 30 juin 2013 qui s'est ajouté à ces jours éternels, lorsque le grand peuple d'Égypte a révolté contre ceux qui voulaient s'emparer de sa patrie, tout en rejetant l'injustice, le sectarisme et la tyrannie, annonçant avec une voix rugissante qui était écoutée dans le monde entier : "L'identité de la patrie est authentiquement égyptienne, n'accepte ni l'enlèvement ni le changement."

Ce jour-là, le peuple a déclaré que l'Égypte appartient aux Égyptiens, qu'elle est indépendante dans sa prise de décision et ne suit que la volonté de son peuple et ses intérêts suprêmes.

Le 30 juin était un symbole réaffirmant l'unité de la patrie, sous son identité égyptienne unificatrice qui ne différencie pas, incluant tout le peuple, sans discrimination ni division.

Noble peuple d'Égypte,

La résilience dont vous avez fait preuve, au cours des dix dernières années, depuis la glorieuse révolution du 30 juin, restera l'objet d'études des intellectuels et des chercheurs. Combien de questions ont été soulevées, concernant le secret de la relation privilégiée entre le peuple égyptien et ses institutions étatiques nationales et ses Forces Armées !

Outre, beaucoup étaient confus quant à l'origine de cette forte volonté et de cette détermination inébranlable qui ont fait passer l'Égypte, en quelques années, d'un pays confronté à une division dangereuse et au spectre d'une guerre civile à un État cohérent, dont son peuple jouit de la sécurité et de la stabilité qui coûtent chers. Elles ont été payées par les héros de ce peuple, parmi ses forces armées et sa police, qui ont affronté courageusement une vague du terrorisme, étant la plus puissante et la plus féroce, et ont sacrifié leur vie pour que le pays vive et prospère.

L'ampleur des défis auxquels le peuple égyptien a été confronté depuis 2011, a inculqué à ses enfants une ténacité unique et une force particulière. Alors, ils ont vécu et goûté la menace de perdre la patrie, la peur pour la famille et les enfants, ainsi que la perte des moyens de subsistance et des capacités.

Donc, je crois fermement que cette génération du peuple égyptien est la plus capable d'assumer la responsabilité de construire la nation et d'édifier l'État moderne et avancé.

Je crois que cette génération, qui a fait transférer l'Égypte, grâce à ses efforts et sa patience, du chaos et de l'inquiétude, à la stabilité et à la sécurité, est capable d'achever son expérience globale de développement, réalisant des progrès rapides, couvrant chaque pouce du pays, en terme d'infrastructures, de routes, de transport et de commerce, marquant une véritable révolution qui qualifie l'Égypte de faire partie des pays développés aux domaines de l'électricité, du gaz, du pétrole, des énergies renouvelables et vertes, ainsi que de la restauration des superficies de terres, sans précédent dans l'histoire de l'Égypte, outre la santé et l'éducation, étant notre préoccupation afin d'éliminer les maladies qui ont toujours affligé les Égyptiens, de créer des écoles et des universités modernes et de localiser les sciences contemporaines en Égypte.

De même, le développement de zones dangereuses et non planifiées, afin de sauver des millions de nos chers concitoyens d'une réalité qui n'est digne ni d'eux, ni de l'Égypte, à travers la création des nouvelles villes développées, à l'échelle de la République, pour résoudre la crise de la surpopulation et améliorer la qualité de vie des Égyptiens, arrivant à la voie de l'industrialisation avancée, des communications, technologies de l'information et de transformation numérique.

Noble peuple de l'Égypte,

À l'occasion du dixième anniversaire de la grande Révolution du 30 juin, je renouvelle ma promesse, que le dévouement et le travail soient uniquement pour l'Égypte, à condition que l'intérêt et l'identité nationaux soient toujours les signes qui nous guident au bon chemin.

Je vous annonce que "les grands sacrifices du peuple et de ses institutions nationales ne valent rien d'autre que la victoire, si Allah le veut."

La victoire, en avançant avec force et confiance sur la voie du développement, en construisant pour l'amélioration des conditions et de la vie des gens et en créant les conditions appropriées pour libérer les énergies du travail et de la créativité du peuple égyptien avec toutes ses catégories et groupes, ainsi que du secteur privé, de la société civile, des jeunes et des femmes, afin de regrouper toutes les composantes de la patrie dans un système intégré qui conduit notre chers pays vers la réalisation du rêve des Égyptiens de progrès et d'avancement de la nation, ainsi que d'une Nouvelle République, moderne et avancée dans tous les domaines.

Bonne année à l'Égypte et à son peuple, et qu'il vive en paix et sécurité.

Vive l'Égypte, vive l'Égypte, vive l'Égypte.

As-Salâmou 'Alaykoum wa Rahmatoullâhi wa Barakâtouh