Ile Maurice: Ah... tansion

· Per pou ékrir, per pou kozé

· Per pou kritiké, per bann Missyé-la ofansé

· Per to fami ménasé, per to f**** kasé

· Per pou posté komanter lor Facebook, bann chatwa pa get divan deryer nek zouré

· Per parski Ti Morisien persékité, li népli santi li an liberté

· Per «ah... tansion» enn sel kout fakter, planter sipaki débarké

· Per parski pou enn wi ou enn non to kapav fini menoté

· Per ki to bann pros bizin al tir twa lor kosion, parski tonn dénonsé

· Per pou nou sékirité, per parski zot pé servi pouvwar pou abizé

· Per pou nou tizil so linité parski ena pé rod divizé, met difé

· Per ousi pou al asté manzé dan sipermarsé

· Per parski to portmoné kapav fini touni alor ki linn rantré abiyé

· Per parski la klas mwayenn ziska zordi enn ti lakaz pa kapav asté

· Per parski to demann twa pou kisana to pou al voté

· Per parski apar koz-kozé, lopozisyon pa bouzé

· Per parski to dir «ah... tension» to tir c*** to met p***é

· Per parski bann kamarad pé kit péi pé sové

· Per parski zot pran nou pou boufon, nou lintélizans zot insilté

· Per parski institision inn perdi krédibilité

· Per parski to demann twa ziska kan tousala pou kontigné