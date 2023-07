Guinée: Labé - Le grand imam réagit à la discordance dans la célébration de la Tabaski

Alors que la Tabaski a été célébré dans la majorité des pays musulmans dans la journée d 28 juin 2023, des pays voisins comme le Sénégal ont préféré attendre le jour d'après, en dépit du fait même que la fête en principe a lieu le lendemain de l'ascension du mont Arafat pour les pèlerins en voyage sur les lieux saint de l'Islam.

Dans la région de Labé, des foyers cultuels réputés comme Koula et Zawiya dans la préfecture de Lelouma ou Bassara dans la préfecture de Koubia se détachent souvent des prières collectives et obéissent aux desideratas des autorités morales locales de ces lieux.

Interrogé à propos de ce manque d'unanimité autour du culte de la tabaski, Thierno Mamadou Badrou Bah imam rahtib de la mosquée Karamoko Alfa mo Labé a placé un mot à propos :

« L'aïd est une fête qui consiste à ressortir la force des fidèles musulmans, cette force apparait si tout le monde prie au même moment.

Prier le même jour nous rend fort l'Islam est naturellement fort, prier ensemble ressort la solidarité et la force des musulmans. (Petit silence)Nous avons appris qu'au Sénégal peu de gens ont célébré avec la majorité.

Nous allons demander... puisque les livres enseignent que le 9 du mois lunaire correspond à l'ascension sur le mont Arafat et le lendemain le 10 c'est la korité.

Mais ce 9 nous avons beaucoup prié avec la Mecque parfois sans même voir la lune et la Mecque ne peut pas berner les fidèles et dire qu'ils ont aperçu la lune sans raison. Par confiance, nous prions derrière les imams lors du hajj alors s'ils estiment que c'est le jour de l'ascension et ça ne se fait que là bas, que les gens fassent attention et communient avec les autres fidèles pour la victoire de l'Islam... »

Thierno Badrou Bah a rappelé que la technologie doit être au service des musulmans rappelant qu'il est un devoir pour chaque fidèle d'aller prendre le savoir où qu'il se trouve avant de rappeler qu'il n'y a que trois heures entre l'Arabie Saoudite et la Guinée et que la communication est d'une fluidité et d'une accessibilité sans faille en ce moment.