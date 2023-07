Guinée: Un dernier hommage rendu à feue Hadja Rabiatou, qui laisse 25 petits fils et 125 homonymes

Un symposium funèbre a été organisé ce vendredi, 30 juin 2023 dans la salle des congrès du palais du peuple de Conakry, en mémoire de feue Hadja Rabiatou Serah Diallo, ex-présidente du CNT de 2010 et du conseil économique et sociale. Membres du gouvernement de la transition, représentants syndicaux, membres de la famille, tous ont témoigné des actes nobles et les innombrables tâches accomplie par la toute première secrétaire générale de la confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG). Après la prière de 13h, elle a regagné sa dernière demeure cet après-midi au cimetière de Cameroun.

« Nous rendons un ultime hommage à un symbole, à une voix qui a retentit au quatre coins du monde, à une détermination indéfectible et à un engagement indéfectueux, à une force motrice du mouvement social du syndicat guinéen. À celle qui a porté, à une période de vie de notre histoire, de notre nation, la torche de l'espoir (...). Nous gardons d'elle, l'image d'une femme patriote, courageuse, engagée à défendre des causes justes au nom de la liberté et de droits humains. La position de secrétaire général de la plus grande centrale syndicale des fonctionnaires de notre pays qu'elle a brillamment assuré avant la présidence du Conseil National de la Transition de 2010 et du conseil économique et social, ont permis à ses compatriotes de découvrir la grandeur d'actes et du rendement hautement social de cette dame au parcours exceptionnel. A chacune de ses hautes responsabilités, elle a usé de toutes ses capacités et sa foi pour appeller tous les guinéens à l'unité nationale et la construction de l'édifice nationale dans le dialogue et l'inclusion. Les membres du gouvernement veillerons également à ce que la marmite que tu aimait porter au feu par devoir pour nourrir des hommes forts continue à jouer son rôle dans chaque ménage en Guinée», », a promis Dr Bernard Goumou.

Prenant part à ce symposium, la première vice-présidente, Mme Bangoura Hadja Maïmouna Yombouno, a fait remarquer que feue Hadja Rabiatou Serah Diallo, aura été un exemple de combattante pour la nation guinéenne, mais également, la toute première femme africaine à occuper en sa qualité de secrétaire général, la tête de la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG).

« Elle s'est révélée sur le plan national et international, comme porte-flambeau des événements des mouvements syndicaux (...). Au nom de ses pairs, elle a été élue présidente du conseil national de la transition, première femme à avoir assuré et assumé une telle fonction. Et, l'histoire ne s'arrête pas là, car cette figure emblématique a par la suite, dirigé une haute institution de notre pays. Au nom des membres conseillers nationaux, nous vous rendons un hommage mérité pour tous les services rendus, notamment la constitution de 2010 que vous avez eu à valider. Nous demandons donc à la famille de sécher les larmes, et surtout de prier pour que la terre de Guinée qu'elle a tant, honnêtement et honorablement servi lui soit légère», a-t-elle fait savoir.

« Maman a essayé de transmettre l'amour de la famille, de la nation, puisque la Guinée était au coeur des préoccupations. Elle a servi ce pays avec abnégation, compétences et le travail, par confiance que la Guinée et l'Afrique ont mis en elle. Elle fut la première secrétaire générale de la plus grande centrale syndicale de la Guinée, le (CNTG ). Femme fidèle, femme digne, ma maman était une mère, très proche et très présente auprès de ses enfants. Généreuse maman, tu as pris soin de tes enfants que tu aimais tant. Elle a inculqué les valeurs familiales, son amour inconditionnel pour son pays, son intégrité, son patriotisme, elle a tout donné à la Guinée et à l'Afrique. L'ensemble de tes enfants sont fiers de toi. Je m'adresse ce soir à tes 25 petits fils et 125 homonymes, pour souhaiter que la terre que tu as tant servi te soit légère maman», a confié en larme, l'un de ses fils, Ibrahima Henry Faques.

La syndicaliste s'en est allée avec un sentiment du devoir bien accompli, à en croire le représentant du syndicat guinéen. Elle a laissé selon lui, une bibliothèque pleine de projets, tout au long de sa vie, active plus de 50 années.

« Aujourd'hui les travailleurs et travailleuses de Guinée, sont sevrés de leur camarade, de leur soeurs, de leur leader d'initiatives intime, celle qu'on appelle affectueusement, la maman des travailleurs, nous quitte (...). Il nous revient, nous classe ouvrière guinéenne de pérenniser judicieusement ces acquis et garder toujours tête haute, la place du mouvement syndical», a-t-il dit au nom du secrétaire général du CNTG, Amadou Diallo.