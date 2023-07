Angola: ADRA encourage les députés à renforcer le contrôle des comptes publics

Luanda — Le directeur général de l'Action pour le développement rural et l'environnement (ADRA), Carlos Cambuta, a encouragé jeudi les députés à exercer un plus grand contrôle sur les comptes publics, afin de renforcer la lutte contre la corruption dans le pays.

Le responsable, qui intervenait lors de la formation destinée aux membres des commissions des comptes publics des parlements de la SADC, a noté que l'Assemblée nationale devrait se concentrer, de plus en plus, sur sa fonction de contrôle de la gestion des ressources publiques.

"Il s'avère que cette action n'est pas encore utilisée comme telle, en raison de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui limite la fonction de contrôle des députés", a-t-il souligné.

Le chef de l'ADRA comprend qu'en matière de contrôle, "il y a lieu de revoir l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant l'empêchement de l'AN d'exercer son véritable rôle".

"Nous pensons que c'est extrêmement fondamental, dans la mesure où cette inspection, si elle devient un fait, va renforcer le processus de lutte contre la corruption dans le pays", a soutenu le responsable, pour qui aucune restriction ne doit être imposée au député pour exercer effectivement son véritable rôle.

Il a souligné la nécessité de l'importance du partenariat entre les députés et les organisations de la société civile et d'autres groupes sociaux, comme, par exemple, dans l'échange d'informations qui peuvent permettre aux citoyens de contrôler l'exécution des projets sociaux et, par conséquent, donner également leur avis.

Carlos Cambuta a rappelé qu'en vertu de l'article 52 de la Constitution, les citoyens ont le droit de participer à la vie publique et, par conséquent, de dialoguer avec les institutions locales de l'État, afin de mieux comprendre les processus de marché public.

Le directeur général de l'ADRA a indiqué qu'il est très difficile d'obtenir des informations de ceux qui sont en charge de l'exécution d'une certaine infrastructure. "La seule information qui est plus médiatisée concerne la pose de panneaux indiquant le type de travail, son coût et la période d'exécution".

Il a cependant salué la disponibilité en temps réel de la Proposition du Budget Général de l'Etat (OGE) sur le portail du ministère des Finances et en support numérique par l'Assemblée nationale, pour qui une telle hypothèse n'était pas envisageable par le passé.

D'autre part, le député Alcino Kuvalela, de l'UNITA, comprend que la résolution 319/13 de la Cour constitutionnelle « a été un élément inhibiteur dans la performance des députés à aller plus loin dans leurs actes d'inspection des comptes publics.

La députée Marganes Calunga, également de l'UNITA, a déclaré que "les citoyens angolais n'ont aucune information sur la dette du pays".

A propos, la députée Aia Eza, présidente de la Commission de l'économie et des finances de l'AN, a précisé que chaque année, l'OGE apporte des chiffres sur la dette ", dit quelle est la dette avec la Chine, avec le Portugal et quelle est la dette intérieure et extérieure , donc l'information existe, ce n'est peut-être pas dans les critères et dans le sens souhaité».

Dans l'entre-temps, le président par intérim du Comité des comptes publics de la SADC (SADCOPAC), le député mozambicain António Niquice, a encouragé les parlements à adopter des modèles plus précis pour une véritable intégration régionale

Il a souligné que le COPAC, en tant qu'organisation qui opère sous les auspices de la SADC, est, en fait, une plate-forme qui vise à créer cet environnement et à partager ces bonnes pratiques, visant à promouvoir la bonne gouvernance "afin que les dépenses publiques servent les intérêts de nos peuples et pays respectifs ».

SADCOPAC est une organisation régionale créée en 2003 au niveau de la région SADC, qui opère dans le domaine des finances et des comptes publics.

Il vise à renforcer la capacité institutionnelle des Commissions des comptes publics en matière de bonne gouvernance et de gestion, de transparence des finances publiques, de responsabilité des États membres, entre autres.