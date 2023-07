Angola: Le chef de l'EMG défend la création d'une haute autorité maritime

Luanda — Le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), le général d'aviation Altino dos Santos, a défendu jeudi, la création de la Haute Autorité maritime nationale (AAMN) pour faciliter la coordination des actions en faveur de l'intérêt national.

Le général Altino dos Santos suggère que l'Autorité maritime nationale, une fois créée, soit un organe garantissant la sécurité et le contrôle de la navigation, la préservation des ressources naturelles, la protection du patrimoine culturel subaquatique et de l'environnement marin et la prévention et la lutte contre la pollution.

Le militaire s'exprimait lors de la conférence sur « la sécurité maritime nationale et régionale : perspectives face aux nouvelles menaces », qui a marqué l'ouverture des festivités du 47e anniversaire de la fondation de la Marine de Guerre Angolaise (MGA), qui se célèbre le 10 juillet.

Il espère que l'organisme aura également, parmi ses attributions, la signalisation maritime et les aides à la navigation, l'inspection de l'utilisation économique des ressources, la protection des mangroves, le sauvetage maritime et sur le littoral et la santé publique, ainsi que la lutte contre le trafic de drogue, le terrorisme, la piraterie et l'immigration clandestine.

Le chef d'état-major général des FAA a assuré que la Marine est dans de meilleures conditions pour mener à bien son rôle de défense de l'espace maritime contre toute agression.

Il a dit qu'il est prêt, en coordination avec les autres branches des FAA, à garantir qu'il y ait une mer bleue, propre et sûre, avec beaucoup de nourriture et de richesse pour le peuple et un facteur de levier pour l'économie nationale.

Le chef militaire a mentionné que la MGA peut être fier qu'en plus des nouveaux navires et de ceux qui arriveront progressivement dans le pays, une partie importante des travaux d'expansion et de modernisation de la base navale de Soyo, la plus grande en infrastructure de la branche, depuis l'Indépendance nationale, sera conclue.

Il a défendu une inspection permanente des océans pour éviter une pénurie de produits halieutiques et moins de revenus pour l'économie nationale.

Il a souligné que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée constitue une grave menace pour la souveraineté économique et pour la population, et doit donc être combattue.

Le général Altino dos Santos a préconisé la nécessité de faire connaître, dès le plus jeune âge, le potentiel maritime angolais aux citoyens nationaux, en ce qui concerne la capacité de loisirs, les plages propres, les eaux bleues, les sports nautiques, la nécessité de préserver l'environnement et ses avantages économiques.

Le chef de l'EMG des FAA a salué les efforts du pays vers la décarbonation de l'environnement, la reconstitution de l'écosystème côtier, avec la plantation massive de mangroves, importantes pour capter le carbone et libérer l'oxygène, en plus d'être un lieu de reproduction de espèces.

Abordant les "perspectives opérationnelles sur la sécurité maritime", le commandant de la Marine de guerre angolaise (MGA), l'amiral Valentim António, a estimé que la coopération internationale est essentielle pour garantir la sécurité et la protection des mers.

L'amiral Valentim António a souligné comme principaux défis la lutte contre la piraterie et le trafic d'êtres humains, de drogue et d'armes pour garantir la sécurité des mers et éviter les répercussions négatives sur les économies des États.

Il a indiqué que la marine est plus utile en temps de paix car elle a un effet dissuasif sur les menaces, soutient la politique étrangère et renforce la surveillance maritime.

Il a affirmé qu'en plus du renforcement de la marine, il est nécessaire d'investir dans la fonctionnalité des ports et dans l'interconnexion des chemins de fer à Luanda, Benguela et Moçâmedes pour accélérer le flux de marchandises.

Dans son allocution, la directrice de l'Institut d'inspection des pêches et de l'agriculture, Maria de Matos Mendes, a proclamé le renforcement de la coopération internationale pour lutter contre "la pêche illégale, non autorisée et non réglementée", car elle constitue l'une des principales menaces pour la vie marine.

Maria Mendes a ajouté que la pêche non autorisée et non réglementée, utilisant généralement des moyens inappropriés, pourrait réduire la biomasse, compromettre la reproduction des espèces, priver les États de ressources financières et augmenter le chômage et la faim.

La directrice de l'Institut d'inspection des pêches et de l'agriculture a souligné que des efforts sont faits pour améliorer les inspections de pêche dans les près de deux cent milles de la zone exclusive nationale, avec l'utilisation d'équipements électroniques et un inspecteur à bord.

Elle a promis de poursuivre les campagnes de sensibilisation des pêcheurs et évoqué la nécessité d'établir un point de débarquement pour la pêche artisanale, afin de faciliter son contrôle.

À son tour, le chef du Département de l'éducation environnementale du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Palmiro Marcolino, a souligné parmi les nouveaux défis du développement durable la sauvegarde des écosystèmes, essentiellement marins.

Il a estimé qu'il est essentiel que chaque citoyen fasse sa part pour améliorer la qualité de l'environnement, en réduisant principalement le nombre de familles déféquant à l'air libre et l'utilisation de plastiques, qu'il a désignés comme la plus grande menace mondiale.