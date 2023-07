Madagascar: Une ligne de financement atteignant 2 millions USD mise en place par l'IFC

Un accord de financement a été conclu hier entre la Société Financière Internationale (IFC) représentée par son country manager, Marcelle Ayo et la Première Agence de Micro-Finance (PAMF), représentée par son Président du Conseil d'Administration, Riaz Hassim, au siège de la Banque mondiale à Anosy.

Dans le cadre de ce partenariat, l'IFC a mis en place une ligne de financement atteignant jusqu'à l'équivalent de 2 millions USD en monnaie locale en vue de faciliter l'accès aux services financiers des Petites et Moyennes Entreprises (PME) à Madagascar. En effet, « ces PME jouent un rôle important dans la croissance économique et la création d'emplois à travers le monde et encore plus à Madagascar. Le partenariat de l'IFC avec la PAMF permet ainsi d'augmenter directement le financement aux PME tout en les rendant plus résilientes et envoie indirectement un signal d'encouragement pour le financement du secteur aux autres investisseurs », a déclaré Marcelle Ayo, country manager de l'IFC à Madagascar, lors de cette cérémonie de signature de l'accord de financement hier au siège de la Banque mondiale à Anosy.

Développement de l'inclusion financière

Il est à noter que ce financement est octroyé dans le cadre de l'initiative « Covid-19 Base of the Pyramid Program » de l'IFC, visant à soutenir la viabilité des institutions financières fortement touchées par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid en proposant de la liquidité. En outre, « la Première Agence de Micro-Finance a été sélectionnée pour pouvoir bénéficier de cette ligne de refinancement, à rembourser sur une période de trois ans, étant donné que c'est la première institution financière qui soutient le plus de PME à Madagascar. Ce nouvel accord vient d'ailleurs renforcer le partenariat déjà existant entre les deux parties. En effet, la PAMF a déjà bénéficié des conseils et d'une assistance technique de la part de l'IFC dans le cadre de sa transformation numérique et institutionnelle. Notre collaboration surtout avec le groupe Aga Khan, dépasse même le niveau territorial de Madagascar puisque nous travaillons en partenariat dans d'autres pays surtout en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes alignés à la PAMF dans l'accomplissement de notre mission, qu'est le développement de l'inclusion financière afin de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le pays », a fait savoir le country manager de l'IFC à Madagascar.

%

Plus de 200 milliards Ar de crédits octroyés en 2022

Pour sa part, le Président du Conseil d'Administration de la PAMF, Riaz Hassim, a soulevé que sa banque de microfinance est la filiale du Fonds Aga Khan pour le développement économique et est membre du Réseau Aga Khan de développement. « Implantée à Madagascar depuis 2006, la PAMF sert actuellement plus de 450 000 clients à travers nos 17 agences réparties dans 8 régions de Madagascar. En outre, nous avons financé plus de 250 000 projets depuis nos 17 années d'existence. Et rien que pour l'année 2022, nous avons octroyé des crédits se chiffrant à plus de 200 milliards Ar dont la grande partie sont des financements digitaux », a-t-il poursuivi.

Il faut savoir que cette institution de microfinance propose des offres 100% numériques via le produit digital « m-kajy », un produit « nano-crédit » et « nano-épargne » avec un taux de rémunération de l'épargne allant jusqu'à 6M net, disponible 24 heures/24 heures et 7 jours/7. Il est accessible via le menu USSD d'Orange ou l'application mobile Orange Money Afrique, sans délimitation géographique et sans frais de tenue de compte. « On peut offrir des services financiers aux clients qui se situent même dans un endroit très enclavé par le biais de nos moyens digitaux. Il suffit d'avoir un téléphone portable, pour ce faire », tient à préciser le Président du Conseil d'Administration de la PAMF.

Toucher un maximum de personnes.

Par ailleurs, il a évoqué que son institution de microfinance a pour objectif de toucher un maximum de personnes et non pas uniquement d'octroyer des financements plus conséquents tout en développant un nombre de crédits dans des conditions plus allégées aux PME. « Ainsi, nous participons activement à l'inclusion financière. On se positionne en même temps dans notre secteur d'activité en tant que pionnier du numérique et de l'innovation. C'est ce qui nous démarque d'ailleurs des autres institutions financières. Dans la même foulée, nous proposons également des taux d'intérêts les plus compétitifs sur le marché », a-t-il conclu.