Afrique: Basket - Mondial U19 - Madagascar croise la Corée, ce jour

Les Ankoay défient les Sud-coréens pour le match de classement à la Coupe du monde U19 en Hongrie.

Après une journée de pause, les joueurs malgaches retrouvent le chemin des parquets. Ce soir, pour le compte des matchs de classement, toutes les équipes éliminées des huitièmes de finales disputent les rencontres de consolation allant de la 9e à la 16e place. Les Ankoay de Madagascar affrontent les Sud-coréens.

Battus à plate couture par la France, les protégés du duo Mémé-Malala ne s'avouent pas encore vaincus et veulent relever la tête. Ils sont la révélation du tournoi. Contre la France, M'Madi reconnaît la supériorité de l'adversaire. « Physiquement c'est vraiment dur, dans la raquette on a eu du mal, à tous les postes, ils sont costauds et grands. On a eu du mal surtout au rebond et on a eu un manque d'adresse à trois points ».

Les Sud-coréens ont aussi fait l'amère expérience devant les Serbes en huitièmes de finale. La taille leur a fait défaut et a coûté cher à l'équipe sud-coréenne qui a affiché une belle combativité et un esprit d'équipe exemplaire. La FIBA a publié un classement des équipes « Power Ranking » en prenant en compte les performances des sélections à l'issue des phases de groupe et des huitièmes de finale. Madagascar se classe à la 12e place sur les 16 nations engagées si la Corée du Sud se pointe à l'avant-dernière place, au 15e rang.

Au vu de l'évolution des jeux des joueurs malgaches depuis le début de la compétition, les Sud-coréens sont des adversaires prenables. Lune et consorts ont terminé 4e du groupe. Lune Yuhyeon est le joueur à surveiller pour la sélection coréenne avec une moyenne de 16 points marqués à chaque rencontre Si face à la France, tous les joueurs n'ont pas répondu présents sur le parquet, un sursaut d'orgueil est attendu ce soir. « On essaie de terminer le plus haut possible malgré la défaite en huitièmes de finale. On va tout donner », a souligné M'Madi Mathias, lui qui fait partie des listes des joueurs pour le MVP de la compétition pour les fans. Le meneur des Ankoay est en tête des votes. Il pourra encore pulvériser les records de points et marquer davantage l'histoire du basket-ball malgache.