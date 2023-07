Ile Maurice: Eid-ul-Adha - Place au partage et à l'unité

La communauté musulmane célèbre, aujourd'hui, l'EidUl-Adha, plus connue comme «Bakreid», qui commémore les valeurs de foi, de sacrifice et d'obéissance du prophète Abraham. En cette journée, qui correspond au 10e jour du mois islamique de «Dhul Hijjah», place à toute une atmosphère de solidarité, de paix, de bonheur, de dévotion et de joie chez de nombreuses familles, pendant que les préparatifs de la fête vont bon train.

Malgré le froid, aux alentours de 9 heures hier, à Rose-Hill, enfants, jeunes et personnes âgées étaient enthousiastes et attentifs alors que l'on débarquait soigneusement le bétail du camion, en vue du Qurbani (NdlR, sacrifice religieux) qui aura lieu aujourd'hui. Oomar Ramkoleea, ingénieur mécanique de profession, se consacre, pendant son temps libre, à soigner et à vendre le bétail à la ferme Soreefarm, et à le livrer, accompagné d'une équipe de jeunes, aux fins de sacrifice.

Pour mieux satisfaire la demande grandissante en bétail, les préparatifs ont débuté au moins un mois avant la fête, explique-til.«Tout le bétail de notre ferme a été vendu en deux semaines. Une fois les clients attribués, nous n'avons autorisé l'accès à la ferme à personne, afin que le bétail reçoive les soins, la nourriture et le repos dont il a besoin.»

Par ailleurs, en dépit de l'enthousiasme des gens à assister au débarquement du bétail avant le sacrifice, c'est le respect envers l'animal qui doit primer, souligne Oomar. «Je lance un appel aux gens afin qu'ils agissent avec respect envers l'animal. Le bétail est destiné à être sacrifié, et si les gens hurlent ou se mettent à faire du bruit, cela cause des tortures au bétail et complique notre tâche», précise-t-il.

Unité, dévotion et enseignement des valeurs

Qui dit festivités dit aussi unité, joie et délices. Chez la famille Caunhye, à Rose-Hill, une ambiance active et dynamique s'installe, ce dont les enfants ne sont pas privés. À l'agenda : l'application du mehendi, les habits, la cuisson des délices, tels que les vermicelles faits maison, le briyani, et surtout, l'accueil des proches et des amis. «Tout le monde se réunit ici pour le Qurbani, ainsi que pour le dîner. Entre ces deux moments, la maison est animée par la présence de tous les amis. Quelle que soit la religion, c'est l'occasion pour nous de célébrer dans un esprit de dévotion et d'unité culturelle, ainsi que de la tolérance et de partage», confie Ambeereen.

Et au milieu de ces réjouissances, à ne pas oublier d'enseigner les valeurs humaines aux enfants. «Il est essentiel de mettre en avant la vraie signification de cette fête. Loin d'essayer de se livrer à des actes, tels que courir après le bétail ou faire du bruit, nous devons apprendre à nos enfants qu'il s'agit d'un sacrifice et d'un engagement à obéir aux bons enseignements. Nous prenons également l'habitude de jeûner pendant les dix jours pour nous concentrer sur la prière, la discipline et le pardon, afin de pouvoir progresser sur le plan spirituel», nous confie-t-on.

Par ailleurs, les Mauriciens qui se trouvent actuellement en Arabie saoudite pour le Hajj, soit le grand pèlerinage annuel qui rassemble des millions de musulmans, ont, eux, célébré l'Eid-Ul-Adha mercredi.