Madagascar: Base Toliara - Les élus et autorités de Toliara II pour sa réouverture

Toutes les occasions sont saisies pour les élus, les autorités et la population tuléarienne pour exprimer leur souhait pour la réouverture de Base Toliara.

C'était encore le cas le 24 juin dernier lors de l'inauguration du nouveau marché de la commune rurale de Maromiandra à Toliara II.

Candidature

Edson, le Maire de Maromiandra s'est par exemple adressé directement au Président de la République Andry Rajoelina pour lui demander de prendre les dispositions qui s'imposent pour une reprise, dans les plus brefs délais des activités de ce projet dont les impacts positifs sur le développement socioéconomique du pays sont considérables. « Nous souhaitons votre candidature à la prochaine élection présidentielle et nous sollicitons l'administration pour qu'elle rouvre Base Toliara car cette réouverture permettra de donner des emplois à la population et de bénéficier d'infrastructures pour le développement comme c'est le cas aujourd'hui avec l'inauguration de ce nouveau marché » a-t-il déclaré. Rochelin Houssen, député de Toliara II, a pour sa part réitéré que comme il l'a fait depuis le début, il est « encore et toujours pour l'opérationnalité de ce projet . « Je ne suis pas le seul car nombreux sont ceux qui sont conscients des retombées positives de Base Toliara » Et d'ajouter que « les conventions passées avec un investisseur doivent être poursuivies quand cela sert les intérêts de la population et de l'économie »

Apports tangibles

Alphonse, le chef fokontany du chef-lieu de la Commune de Maromiandra, figure aussi parmi les partisans de la reprise des activités de Base Toliara. En tant que porte-parole des communautés impactées par le projet, il est convaincu que Base Toliara est la première des entreprises dont les apports sont tangibles pour la population. D'ailleurs avant la suspension de ses activités, Base Toliara a construit et équipé le bureau du Fokontany. Il a également tenu à faire remarquer que Base Toliara est une solution à l'insécurité qui règne actuellement dans de nombreuses localités. « Le manque d'emplois pour les jeunes a provoqué la recrudescence des vols et la réouverture de Base Toliara est une solution pour stopper les actes de banditismes, bien souvent perpétrés par des chômeurs » a expliqué le Chef Fokontany. « Pour toutes ces raisons nous demandons au Président de la République de faire rouvrir Base Toliara » a-t-il lancé.

Jeunes

Également présents lors de l'inauguration du nouveau marché de Maromiandra, les jeunes qui sont parmi les plus impactés négativement par la fermeture de Base, ont eu aussi leurs mots à dire. Le jeune Andréas de crier haut et fort que « Nous sommes nombreux à attendre ce projet, car il y a, parmi nous des diplômés mais restent au chômage. « C'est pour cela que nous faisons appel aux responsables concernés d'oeuvrer pour la réouverture de Base Toliara afin que les jeunes puissent de nouveau trouver du travail » Refesy Jean Claude, président de l'association des jeunes de Toliara II, souhaite, quant à lui ; que l'Etat prenne un peu plus en considération, le volet social. « Les activités de Base Toliara en faveur des jeunes ont déjà porté des fruits et il est plus que jamais nécessaire de les poursuivre ».

Quoiqu'il en soit, l'émergence de ce nouveau marché de Maromiandra donne espoir quant au futur de cette bourgade. Un futur où, en cas de réouverture, Base Toliara aura son rôle à jouer. Ne serait-ce, par exemple, qu'en faisant office de débouché aux produits maraîchers que les paysans vendent au marché. « Avec ce nouveau marché Maromiandra est en route vers le développement » déclare Sabine Hélène présidente de l'association des femmes à Maromiandra Centre. Dans ce contexte, Base Toliara pourrait par exemple reprendre les formations en confiturerie, boulangerie et pâtisserie ou encore en coupe et couture qu'elle avait déjà données aux femmes des localités urbaines et rurales. Une belle perspective d'avenir, en somme.