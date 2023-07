Madagascar: Judo - Tournoi pour les malvoyants - Nampoina en lice aux World Games IBSA à Birmingham

Les compétitions s'enchaînent pour Nampoina Daniel Rakotoarivelo, un judoka en déficience visuelle. Après sa participation à l'International Blind Sports Association (IBSA) Judo Tokyo, au Japon en décembre 2022, il poursuit son parcours en participant, très prochainement, aux World Games IBSA Birmingham en Grande-Bretagne, chez les moins de 60Kg.

Cette joute internationale se déroulera du 19 au 26 août 2023. Pour ce faire, Nampoina sera accompagné par son coach Sensei Brandon, du club La Porte Madagascar, qui est actuellement à la recherche de 3 500 dollars pour contribuer à l'achat des billets d'avion de la délégation ainsi que l'accommodation une fois sur place pour cet événement.

« Nous avons déjà commencé à rassembler des fonds en vendant des tee-shirts Judo Madagascar aux judokas et aux supporters malgache à l'étranger. En même temps, Nampoina, de son côté, se démène avec ses différentes activités pour mettre de l'argent de côté en vendant des bracelets personnalisables et des tapis qu'il fait lui-même. Cela ne suffit pas malgré la hausse incessante des cours à l'étranger », à fait appel Sensei Holy Raveloson, responsable Judo club La Porte. « Nous sommes dans les dernières phases de l'inscription et votre aide et contribution lui seront précieuses », continue Maître Antsa, directeur handisport au sein de la fédération.

Qualification aux jeux paralympiques

Les World Games IBSA Birmingham est le dernier tremplin pour Nampoina en vue des Jeux Paralympiques de Paris en 2024. « Je me prépare à fond en organisant des temps d'entraînements et mes tâches quotidiennes. Cette étape est très importante pour la course à une qualification paralympiques. Je suis près à défendre l'honneur de Madagascar en Grande-Bretagne », nous a confié Nampoina.

Rappelons que Nampoina a pratiqué cet art martial japonais en 2018. Il évolue actuellement dans le Judo club La Porte à Ambohidratrimo. Mis à part le judo, Nampoina est également une des pièces maîtresse en danse contemporaine pour les malvoyants. Il figure, également, dans l'équipe nationale de danse. « Son objectif, devenir champion d'Afrique de judo pour les malvoyants et être professeur du judo », conclut Maître Antsa.