Madagascar: Action rotarienne - Antanetikely se développe progressivement

Le Rotary Club Antananarivo Ainga est au service des plus démunis. Il réalise des projets pour changer des vies.

Des vies changées. Des parents d'élève à l'école primaire publique à Antanetikely, un petit village au bord de la route nationale 1, dans le district d'Arivonimamo, sont pleins d'espoir pour l'avenir de leurs enfants. La salle de classe de la préscolaire, a été entièrement, rénovée. Et un château d'eau d'une capacité de 1 000 litres, a été construit, pour approvisionner en eau l'établissement. « Je suis certaine que nos enfants iront loin dans leurs études, avec ces nouvelles infrastructures. Ils seront plus motivés à aller à l'école. L'ancien bâtiment a été dans un mauvais état et a un peu étroit, qu'ils s'absentaient, souvent », témoigne Claudine Raharilalaina, mère d'un élève de la classe de 7e, et d'un enfant, qui va commencer l'école, l'année scolaire prochaine. « Les enfants seront encore plus motivés avec la cantine scolaire, qui ne risque pas de s'interrompre, avec l'eau qui coule en abondance, à côté.

En tout cas, ce château d'eau va alléger nos tâches. Avant, on avait cherché l'eau dans une source d'eau, à plusieurs centaines de mètre de l'école. Parfois, elle tarit. Alors que nous avons besoin d'au moins 100 litres d'eau par jour, dans la préparation des repas journaliers des cent cinquante élèves », lance Isabelle Raholiarimanana, parent d'élève. « L'absentéisme scolaire va diminuer, car les élèves vont tomber rarement malades. Ils vont pouvoir laver leurs mains, fréquemment. L'eau de ces robinets est, par ailleurs, potable. Ce qui évitera des maladies», note Joëline Lalaintsoa, mère d'élèves. C'était le 24 juin, lors de l'inauguration de ces infrastructures.

Projets durables

Ces actions, à l'initiative des parents et des enseignants, ont été appuyées par le Rotary Club Antananarivo Ainga et ses partenaires. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Cela fait quarante ans que les rotariens aident cet établissement scolaire. Cette école a vu le jour, en juin 1983, grâce aux rotariens. Depuis, ils y reviennent, souvent, pour équiper l'école et ses élèves de kits scolaires, de tables-banc. Puis, en ce mandat de Thierry Tsitoara, qui se termine ce jour, ce club a réalisé d'autres désidératas des villageois : la rénovation de la salle de classe de la préscolaire et la construction du château d'eau, avec un budget de 20 millions d'ariary. « Notre principal défi est de réaliser des projets durables, qui contribuent au développement de la communauté. Nous agissons, en fonction des demandes des bénéficiaires. Voir les bénéficiaires se réjouir d'avoir de nouvelles infrastructures, est ce qui est le plus important, dans nos actions », a indiqué le président du Rotary Club Antananarivo Ainga, pour le mandat 2022-2023.

Le changement est palpable, dans ce village situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. « Tous les enfants de ce village sont scolarisés, même les tous petits. Nous avons des salles de classes suffisantes pour tous, avec un effectif de vingt-cinq élèves par classe, en moyenne », lance Tatamo Felambolatiana Raharijaona, directrice de l'EPP Antanetikely. Les villageois espèrent la continuité de la collaboration entre les deux parties. « Nous souhaitons la réhabilitation d'une autre salle de classe, des toilettes », indiquent-ils. Ces parents sont conscients de l'importance de l'enseignement et s'y impliquent corps et âme. « Nous n'avons d'autres héritages que l'enseignement, pour nos enfants », lancent-ils. Thierry Tsitoara a déclaré que le nouveau président du club, pour l'année rotarienne 2023-2024, va y revenir, pour réaliser d'autres projets.

Une année riche en réalisations

L'année rotarienne 2022-2023 est riche en réalisations, pour le Rotary Club Antananarivo Ainga.

- Grâce à l'action Ainga, conçue pour répondre aux axes stratégiques du Rotary international, notamment, l'alphabétisation et l'éducation de base, les EPP Ampasanisadoda et Ambavahadimitafo ont reçu trente bancs scolaires.

- Le Tsingy Toasmasters club a vu le jour. Il a pour objectif d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en communication et en leadership à travers la prise de parole en public.

- Vingt-cinq tables-bancs, des kits scolaires et des friandises ont été remis aux cent cinquante élèves de l'EPP Antanetikely, lors de la visite du Gouverneur du district, Yves Grondin.

- Des actions de sensibilisations sur le cancer du sein ont été effectuées.

-Le Rotary Club Antananarivo Ainga a remis dix sept vaches à des familles rurales, dans les communes d'Ambatolampy Tsimahafotsy et de Manandriana par l'action « Ombivavy harena ». Le but de cette action est d'améliorer les revenus des ménages.

- Le Rotary Club Antananarivo Ainga a organisé une Levée de fonds, pour financer ses innombrables actions. Cette Levée de fonds Rotary Ainga Awards a été, également, l'occasion pour ce club de remercier ses nombreux partenaires.

- Le club a soutenu le Centre Sammy'o, spécialisé dans la prise en charge des personnes autistes.

- D'autres kits scolaires ont été remis, avec l'association Marao et Vivo Energy.

- Cinq mille six cent élèves, répartis dans les lycées d'Antananarivo Renivohitra, d'Andoharanofotsy, de Tuléar, d'Ambatondrazaka et de Mahajanga, ont découvert des métiers de la fonction publique et du milieu professionnel privé.

- Une autre Levée de fonds a été réalisée pour appuyer la lutte contre la Poliomyélite, en recrudescence à Madagascar, depuis quelques années.

- Réhabilitation de la préscolaire à l'Epp Antanetikely et construction d'un château d'eau.

- Le centre d'orphelinat de la police nationale à Ambatolampy a reçu cinq ordinateurs.

- Le Rotary Club Antananarivo Ainga a contribué à la course de pirogues, une levée de fonds originale du Rotary club de Nosy Be

- Il a fait bénéficié à trente six orphelins du centre Etoile du matin, des lampions avec bougie, un sac de riz de 50 mesures de légumineuses, trois ballons de foot, un ballon de basket et des accessoires de jeux, un carton de koban-jaza et un carton de biscuits.

Le Rotary est une famille

Les rotariens ne sont pas seuls dans leurs missions. Leurs familles leur sont des soutiens indéfectibles. Ces dernières sont, souvent, présentes dans leurs actions. Comme lors de l'inauguration des infrastructures à l'Epp Antanetikely, où conjoints et enfants des membres ont été présents et ont participé activement aux activités. Ensemble, ils font preuve de solidarité, pour servir les causes des plus faibles. « On entre dans le Rotary en famille, et le Rotary est une famille. », note Thierry Tsitoara.