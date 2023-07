Madagascar: Fanja Andriamanantena - Un grand retour sur scène pour ses 60 ans de musique

Fanja Andriamanantena célèbre sa soixantième année à baigner dans la musique cette année. La chanteuse et auteure-compositrice à la voix feutrée compte bien marquer ce jubilé d'une pierre blanche.

En revenant sur sa carrière musicale, elle précise bien qu'il ne s'agit pas de 60 ans « de scène » puisqu'une grande partie de sa carrière se déroulait plutôt en amont des projecteurs. Une carrière à grand impact, cependant, puisque dédiée à la composition de chansons pour d'autres artistes, qui a grandement contribué à faire la renommée de ces derniers. Parmi les privilégiés qui ont bénéficié de son talent, l'on peut citer Vola sy Noro, Mbolatiana, Lalatiana, Rija Ramanantoanina et tant d'autres...

De son parcours, Fanja Andriamanantena se rappelle de la toute première fois qu'elle est montée sur scène en 1963, dans le cadre d'une chronique musicale que son père Célestin Andriamanantena, et son oncle Georges Andriamanantena avaient montée avec les Railovy. Ce groupe ne disposant que de voix masculines, son père et son oncle lui avaient demandé de chanter « Nahoana ianao no tomany » qui requérait une voix féminine à l'époque.

Par la suite, elle ne s'est produite sur scène que deux ans après, en 1965, dans le cadre d'un concours de jazz organisé au Centre Culturel Albert Camus (CCAC, l'actuel IFM), duquel elle est sortie lauréate.

Elle avoue ne monter sur scène que de temps en temps, oscillant entre carrière professionnelle et vie familiale, depuis son retour de ses études en France en 1972 jusque dans les années 2000. « Il a fallu que je m'occupe de mon travail et de ma famille », explique-t-elle.

C'est en 1988 qu'elle décide de revenir sur le côté artistique de sa vie, en se consacrant de nouveau entièrement à sa carrière musicale. Elle part à la retraite et devient productrice et éditrice musicale. C'est à partir de là qu'elle passe des accords avec des artistes telles que Nanie, Lalie, Tiana pour ne citer que celles-là. Fanja sort un premier album en 2000 suivi d'un deuxième en 2009 dans lesquels elle chante ses compositions.

Mais elle produit également un double-album intitulé Mozika Tsotra Izao en 2005 dans lequel elle est uniquement auteure-compositrice. Les 30 chansons qui y figurent sont interprétées par 30 grands chanteurs et 8 musiciens qu'elle a soigneusement sélectionnés. Le projet Mozika Tsotra izao contient un troisième volet, déjà disponible sur toutes les plateformes musicales depuis 2019, qui sortira officiellement cette année.

En attendant, retour sur la célébration de ses 60 ans de musique. Un grand concert musical aura lieu au CC Esca Antanimena ce 9 juillet 2023 à 15 heures. Elle y reprendra ses chansons les plus connues et celles que l'on ne soupçonnerait pas contenir sa griffe puisqu'elles sont d'habitude interprétées par d'autres artistes. Elle a invité une vingtaine d'artistes qui ont déjà collaboré avec elle. Le public aura l'opportunité de faire un voyage musical dans le passé pour revivre avec elle ces 60 ans baignés dans la musique à travers une projection inédite. De bons moments en perspective, une occasion à ne pas rater non plus, d'autant plus que cette grande dame de la musique ne monte sur scène que très rarement. Les billets pour l'événement sont déjà disponibles dans tous les points de vente Mass'In.