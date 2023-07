Nigeria: Amiens - Courtisé par l'OL et l'AS Monaco, la pépite nigériane file en Belgique (officiel)

Formé dans les Hauts-de-Seine, l'attaquant George Ilenikhena quitte officiellement l'Amiens SC pour le Royal Antwerp, sacré champion de Belgique. Transfert : 6,5 millions d'euros.

Suivi par l'OL et l'AS Monaco, George Ilenikhena (SC Amiens, 16 ans) rejoint bel et bien le championnat belge et le Royal Antwerp. Son club vient d'officialiser l'information. Le Nigérian était le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue 2.

« George est connu pour être un grand talent », a déclaré le directeur sportif Marc Overmars. « Nous le suivons depuis longtemps et nous sommes donc ravis qu'il ait choisi le RAFC. Le fait qu'il veuille poursuivre sa carrière en Belgique n'est pas anodin, car il y avait beaucoup d'autres clubs étrangers qui s'intéressaient à lui. Chez nous, il aura le temps et l'espace nécessaires pour grandir dans l'ombre de Vincent Janssen ».

Pisté par la Juventus, ce (très) jeune talent compte plusieurs records de précocité à son actif. Plus jeune joueur de l'histoire à avoir évolué en L2, Ilenikhena est ensuite devenu le plus jeune buteur du championnat, à 16 ans, 4 mois et 28 jours.

Il a finalement inscrit 2 buts en 16 apparitions avec Amiens en Ligue 2 (pour 2 titularisations). Selon Transfermarkt, l'Antwerp aurait déboursé la somme de 6 millions d'euros pour s'attacher les services de cette pépite qui aura pour tâche de seconder Janssen.