Madagascar: NOSY VARIKA - Deux frères lynchés pour matricide

Pour le meurtre de leur propre mère, deux frères ont mortellement été tabassés, dans le district de Nosy Varika. Le mobile du crime tourne autour de la haine et de l'héritage.

Un crime qui dépasse l'entendement a été constaté dans le district de Nosy Varika, le jour de la célébration de la fête nationale. Deux hommes ont été soupçonnés d'avoir donné la mort à leur propre mère, à Mahavita, dans la commune rurale de Vohitra-ndriana. Ils ont ensuite été capturés et torturés jusqu'à leur dernier soupir par toute leur famille appuyée par le fokonolona. La dame (56 ans), veuve, a six enfants qui sont tous déjà mariés. Sa fille cadette et l'époux de celle-ci vivent avec elle. Elle les gâterait trop, selon les autres enfants de la quinquagénaire qui n'acceptent plus leur cohabitation.

Pour cette raison, les deux fils et leurs trois frères par alliance détestent l'époux de la cadette, selon les informations tirées de l'enquête de la gendarmerie. En fait, ils voudraient également toucher l'héritage. « Ils ont demandé à leur mère de chasser de chez elle la soeur cadette et son mari. Pourtant, elle ne l'a pas fait. Ses fils l'avaient alors prévenue qu'ils allaient la tuer. Et ils ont vraiment mis leur plan à exécution », raconte un officier de la gendarmerie joint par téléphone.

%

Alerte

Le 26 juin, les supposés matricides buvaient un verre. Sous l'influence de l'alcool, l'entourage les a vus débarquer au fokontany de Mahavita. Ils menaçaient de mettre le feu à une maison. À ce moment-là, leur mère a pris ses jambes à son cou. « Ils l'ont rattrapée et rouée de coups. Elle n'a pas survécu », rapporte une source civile.

Après le forfait, les deux fils, identifiés comme Aimé et Joely, se dirigeaient vers Ambavan'i Sahavato où leur famille élargie accompagnée d'une foule hostile les a interceptés. Ils ont été battus. Joely y a laissé sa vie. À la moindre alerte, les gendarmes ont intervenu. Ils ont réussi à soustraire Aimé de la vindicte populaire. Il a été admis au centre de santé de base (CSB II) de Vohitra-ndriana, mais au bout de quarante-huit heures de soins, il a lui aussi rendu l'âme, selon le commandant de compagnie de la gendarmerie de Mananjary. L'équipe judiciaire est aux trousses de trois autres suspects cités dans l'affaire.