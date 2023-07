Madagascar: Andranomanelatra - Deux dangereux malfaiteurs neutralisés par les gendarmes

Dans la soirée du 26 juin, un événement marquant s'est déroulé à Andranomanelatra, mettant en scène une opération réussie des forces de gendarmerie.

Suite à une alerte provenant d'une tierce personne, le Commandant de brigade d'Antsirabe a été informé de la présence de Norobe et sa bande, de dangereux malfaiteurs connus pour la violence de leurs attaques dans la région d'Andranomanelatra et d'Ambano. Conscients de la menace que représentent ces individus recherchés par les forces de défense et de sécurité (FDS), les gendarmes du PA (Poste Avancé) d'Andranomanelatra ont immédiatement organisé des patrouilles et ont renforcé la surveillance de la zone en collaboration avec les gendarmes de la brigade d'Antsirabe, sous la direction du Commandant de brigade.

Selon les informations fournies, une attaque se préparait dans le village d'Antsahatanteraka, situé dans le fokontany de Bemololo, commune rurale d'Andranomanelatra. Les responsables présumés de cette attaque étaient les malfaiteurs mentionnés précédemment. Réagissant rapidement, les gendarmes de la brigade d'Antsirabe, renforcés par le PA d'Andranomanelatra, se sont rendus sur les lieux.

À leur arrivée, les bandits, surpris par la présence des gendarmes, ont ouvert le feu de manière délibérée avant de prendre la fuite. Le Commandant de brigade d'Antsirabe, qui se trouvait sur les lieux, a donné l'ordre à ses hommes d'utiliser leurs armes. Ainsi, deux malfaiteurs, dont le redoutable Norobe et l'un de ses complices, ont été neutralisés et mis hors d'état de nuire.

Deux autres malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite. Les éléments de la gendarmerie ont saisi un fusil de chasse, un pistolet automatique, un fusil de fabrication locale, huit cartouches de calibre 12, deux cartouches de calibre 16 et un étui de calibre 12. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les gendarmes. Une enquête est actuellement en cours pour approfondir les circonstances de l'affaire et pour poursuivre la recherche des malfaiteurs en fuite.

La brigade d'Antsirabe est chargée du suivi de cette affaire qui témoigne de l'efficacité et du professionnalisme des forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité dans la région. Cet événement démontre, une fois de plus, l'engagement des forces de sécurité à assurer la protection des citoyens et à maintenir l'ordre public. Les habitants des environs sont désormais rassurés en sachant que deux des malfaiteurs ne pourront plus leur faire du mal.