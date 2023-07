Madagascar: Prix Pierre Castel 2023 - Les 6 lauréats dévoilés officiellement

Ouverte vers la fin du mois de mars, l'édition 2023 du Prix Pierre Castel a vu la participation de 167 entrepreneurs du milieu de l'agro-business.

Seuls 40 d'entre eux ont entièrement rempli les critères requis. En effet, le concours est uniquement ouvert aux entreprises ayant au moins une année d'activité, dirigées par des personnes de nationalité malgache âgées de 18 à 45 ans, qui exercent dans la transformation de produits agricoles et ont déjà des produits finis disponibles sur le marché.

Après délibération du jury local de ce concours qui, en passant est ouvert à 5 autres pays africains (Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, République Démocratique du Congo), 6 candidats malgaches sont sortis du lot.

Le jury local, composé de représentants du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, de l'Industrie et de la Commercialisation, de l'EDBM, du Syndicat des Industries de Madagascar et de Malto, une branche consacrée à l'agriculture au sein de la STAR, a été dirigé par le directeur général de la STAR. Il faut préciser que le prix Pierre Castel est organisé en collaboration avec les filiales Castel Afrique dont Star Madagascar fait partie.

Les 6 lauréats ont donc été officiellement présentés à la presse au siège social de cette dernière à Andraharo, hier. Parmi eux, une société productrice de pleurote issue de Bevalala, une autre spécialisée dans la production de café soluble en capsule, la première du genre à Madagascar ; ou encore une ferme sise à Imerintsiatosika, productrice d'oeufs frais et de poules prêtes à pondre et une entreprise productrice d'huiles essentielles venant de Moramanga.

Par ailleurs, les deux finalistes malgaches ont pu présenter en détails leurs activités, hier : il s'agit de Kassava by Noli, une société de transformation de manioc en farine sans gluten basée à Antsirabe, qui procède également au lancement sur le marché de produits dérivés tels que les perles de tapioca, le produit phare des bubble tea, les farines lactées, les cookies et les palets bretons à base de cette farine bio. Tiava, la deuxième entreprise finaliste, est une société de production de beurre de cacahuète, conçue pour contribuer à la lutte contre la malnutrition.

Ces deux finalistes seront départagés devant le jury international du concours, au Cameroun en septembre prochain. Le premier prix se verra décerner un financement de 15 000 euros contre 10 000 euros pour le deuxième, par les Fonds Pierre Castel. Ils bénéficieront tous les deux de formation et d'encadrement pour optimiser leurs expériences managériales et entrepreneuriales. C'est d'ailleurs l'objectif premier de ce concours qui identifie et accompagne de jeunes agri-entrepreneurs dont les activités concourent activement au développement socio-économique et environnemental de leur pays.