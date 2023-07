Madagascar: TOLIARA - L'océan tout à l'honneur

La journée mondiale de l'océan est marquée à Toliara sous le thème : « Planète Océan : les courants changent ». La célébration s'étalera sur trois jours, les 29, 30 juin et 1er juillet avec un programme consistant.

Plusieurs thématiques seront évoquées. La diminution des ressources halieutiques contraignant les petits pêcheurs à aller vers le large sera sûrement abordé de même que les diverses menaces et pression actuelle sur l'environnement marin. Depuis hier, diverses activités ont commencé telles que les concours de prise de pêche, la course aux pirogues partant de Sarodrano Saint-Augustin à la plage d'Andaboy à Toliara qui a vu la participation de trente-cinq piroguiers, et diverses animations radios. Ce jour, un grand carnaval fera le tour de la ville pour finir au Jardin de la mer où se tiendra la cérémonie officielle de la célébration de la journée mondiale de l'océan. Des stands d'exposition sont déjà érigés sur place où diverses associations et sociétés de pêche montreront leurs activités et produits. La côte de la région Atsimo Andrefana est longue de 530km et la zone marine s'étend sur 381km, de la côte vers le canal de Mozambique.

Restauration

Les chiffres du dernier atlas maritime avancent que la région possède 196 100km2 d'espace marin dont 10 691km2 utilisé par les pêcheurs artisanaux et 21 380km2 par les pêcheurs industriels. Quatorze communes des districts du sud vers le littoral nord, Ampanihy, Toliara2, Toliara I et Morombe sont touchées par l'espace maritime. L'algoculture ainsi que l'holothuriculture, l'élevage de concombres de mer, sont les activités à la mode dans la région Atsimo Andrefana et ces deux activités seront mieux connues durant les séries de conférences. Un programme de reboisement de mangroves et de restauration de corail sera organisé ce jour dans le fokontany d'Andrevo, commune de Manombo, sur le littoral nord, dans le district de Toliara II. « Blue night » ou la soirée de l'océan clôturera la célébration de la journée mondiale de l'océan à Toliara.