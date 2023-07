Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Du groupe vocal Les anges à l'orchestre Ballet les anges (1)

Parmi les groupes vocaux qui émergèrent dans l'arène musicale congolaise au cours des décennies 1960 et 1970, figure l'emblématique groupe Les anges, qui fut l'un des plus méritants au regard de son palmarès élogieux et de ses prestations au niveau national et international.

Pour la petite histoire, les Jeunes âgés de 14 à 16 ans, les frères Kimbolo (Clotaire et Gérard), accompagnés de Benjamin Toungamani, Pierre Sengolt (embryon du groupe vocal Les anges), anciens sociétaires du groupe vocal Les pattes tendres créé en 1961, et membres du Mouvement national des pionniers, né au lendemain de la Révolution des 13, 14, 15 août 1963, furent invités au Palais du peuple en vue d'agrémenter la cérémonie relative à la célébration de la fête de l'enfant, organisée par la présidence de la République le 25 décembre 1965. La cérémonie haute en couleurs avait été rehaussée par la présence du chef de l'Etat, Alphonse Massamba-Débat, et de toute la crème politique de l'époque. Au cours de leurs prestations, leurs voix angéliques et les envolées lyriques de leurs chansons (expression de leurs talents) captivèrent et émerveillèrent toute l'assistance. Le président de la République exprima sa satisfaction et sa joie en ces termes: « Ce groupe chante comme des anges ».

Au sortir du Palais du peuple, le groupe opta donc pour la dénomination Les anges. Il fut composé ainsi qu'il suit : Clotaire Kimbolo (guitariste chanteur), Gérard Kimbolo (chanteur), Benjamin Toungamani (guitariste), Pierre Sengolt (chanteur). Ainsi naquit ce groupe, le 25 décembre 1965. Sous la férule de Joseph Toungamani Josis qui y apporta son intelligence et son savoir-faire musical, le groupe excella dans un style qui se situe entre la tradition et la modernité mais surtout entre la musique lyrique ponctuée par la mimique et la danse, à travers les chansons engagées dites « révolutionnaires», en guise de soutien à la Révolution.

L'année 1966 marque le début de l'épopée du groupe. « Aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'années », disait Pierre Corneille. La participation de ce jeune groupe vocal à la semaine culturelle en cette année 1966 et à l'issue de laquelle il remporta le prix de la chanson enfantine, fut son premier succès. Nos jeunes premiers ayant atteint un certain âge et évoluant sous la tutelle de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise furent considérés comme produisant les meilleures chansons engagées. Parmi celles qui lui ont permis au groupe d'atteindre son apogée, figurent entre autres, « L'Evoura Mpo », chantée en langue Mbochi, et qui signifie retour au village pour la culture du manioc, « Mbonda» (chantée en langue Mbochi) qui signifie sois prêt, « Beto kwenda na bilanga » (chantée en langue Kituba) qui signifie retour à la terre, dont le groupe obtint le premier prix lors de la deuxième semaine culturelle en 1978 devant toute la crème artistique venue de toutes les régions du Congo. A suivre