Congo-Brazzaville: Exposition - Le marché 'Bomengo na biso' promeut des produits agroalimentaires locaux

Les Ateliers du Congo organisent la première édition du marché "Bomengo na biso", du 1er au 14 juillet, à Brazzaville. Elle regroupera les artisanes du Congo avec l'objectif de rendre visibles leurs produits et d'avoir une place de choix dans les hôtels et restaurants à travers le pays.

« Nous avons constaté que les femmes artisanes n'ont pas de visibilité sur l'étendue du territoire national. C'est une occasion pour elles de présenter leurs produits locaux et surtout de s'imposer à travers cette exposition-vente », a indiqué Eméria Ingouidi Okotaka, directrice des Ateliers du Congo.

A cette rencontre, les femmes vont présenter des produits issus de la transformation agroalimentaire, de l'art et de la décoration africaine avec le textile du pays comme le raphia et des produits de recyclage des feuilles de maïs.

Le thème de cette exposition et vente, « Le dynamisme de l'entrepreneuriat artisanal au Congo Brazzaville », répond à l'idéal des organisateurs qui tiennent à mettre en avant les artisans congolais qui ont pu se développer positivement. Et, après cet événement, mettre en valeur les produits dans des supermarchés. « Nous voulons les positionner afin de les promouvoir sur le territoire national et à l' international pour atteindre "Bomengo na biso", c'est-à-dire la prospérité au Congo. Il s'agit de créer la richesse et le bonheur de notre pays», a affirmé Eméria Ingouidi Okotaka.

La directrice des Ateliers du Congo n'est pas pessimiste quant à l'avenir de l'artisanat. Elle estime que le pays regorge de jeunes entrepreneurs et de femmes battantes dans le domaine qui sont très dévoués, à travers le ministère de l'Industrie culturelle, touristique et artistique, celui de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement ainsi que l'Agence nationale de l'artisanat, des sponsors et des mécènes.

Aujourd'hui, les Ateliers du Congo se réjouissent de la participation des artisans à des expositions à l'extérieur du pays, notamment aux Etats-Unis, en France, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, leur donnant l'opportunité d'exposer leurs oeuvres.

« Nous pensons que les choses vont bouger parce que chaque artiste est libre de se promouvoir à sa façon, sans toujours compter sur les autorités », a expliqué la directrice des Ateliers du Congo. Elle salue leur campagne auprès du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement pour avoir eu cette chance.

« Au sortir de cette exposition et vente, nous voulons avoir un impact sur les hôtels et restaurants de la place, et que l'on sente la présence dans ces milieux gastronomiques. Nous voulons nous ouvrir sans interdire aux artisans d'aller toquer à n'importe quelle porte d'hôtel. Nous avons frappé à la porte de l'hôtel Saphir qui nous a accueillis et nous a accordé son espace. Nous espérons que demain les autres feront autant », a souligné l'organisatrice.

En perspective, les Ateliers du Congo entendent poursuivre le combat en vue d'organiser plusieurs activités à travers la République, particulièrement pendant les grandes vacances.

« Nous avons beaucoup d'étrangers qui arrivent au Congo pendant cette période et l'idéal c'est de se faire accepter », a précisé Eméria Ingouidi Okotaka, regrettant l'hésitation des Congolais face aux produits locaux dans les supermarchés.