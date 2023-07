Congo-Brazzaville: Musique - Me Chaba sollicite le soutien des mélomanes congolais

Le rappeur Christ Merci Louvouezo, surnommé Me Chaba, organisera, le 9 juillet prochain à Brazzaville, un concert afin d'encourager les Congolais à soutenir les artistes.

Accompagné d'autres artistes musiciens congolais comme Ronel Magic, le groupe Staff Mahoulou et Youyou Mobangué, Me Chaba vise une tournée musicale dans tous les quartiers périphériques de Brazzaville. Le premier concert de cette tournée aura lieu à Sangolo, précisément à l'espace Miti Miolé, aux alentours du complexe scolaire Yelemia.

« Plusieurs jeunes artistes musiciens congolais n'ont pas de producteurs. Ils ne se sentent pas non plus soutenus par leurs compatriotes. Raison pour laquelle, moi et les autres musiciens avons décidé de prendre notre destin en main. Nous organiserons une tournée musicale urbaine dans les quartiers périphériques de Brazzaville », a-t-il révélé.

« En prime, notre choix s'est porté sur le quartier Mayanga. A l'occasion de cette tournée, nous profiterons non seulement pour solliciter de manière active le soutien du public, mais également pour mettre en garde la jeunesse contre les dangers de la drogue, la prostitution et le vandalisme », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, l'artiste rappeur demande aux habitants du quartier Mayanga et des environs de bien vouloir venir nombreux soutenir les artistes et passer un moment agréable et de détente. « À tous les mélomanes de la bonne musique, à toute la jeunesse congolaise, je vous prie de ne pas louper ce rendez-vous de fin de semaine et de début de vacances. Car ensemble, on est plus fort ! Ensemble, on peut changer le monde ! », a-t-il lancé.

Passionné de musique depuis l'âge de 9 ans, Me Chaba a été positivement influencé par quelques-uns de ses frères aînés. L'un pratiquait le rap et l'autre le gospel. En plus, il a reconnu avoir été fanatique du roi de la pop, le défunt Michael Jackson, ainsi que des rappeurs Sinik et 50 cent, respectivement de nationalité française et américaine.

En 2009, Me Chaba et quelques-uns des jeunes de son entourage avaient monté un groupe de rap dénommé Rap boulot, soutenu et encadré par un prêtre catholique, Jacques Nganga. Grâce à son soutien, le groupe avait réussi à réaliser deux singles, à savoir « Sida » et « l'Afrique souffre ».

En 2014, l'artiste a commencé sa carrière solo et a pris part, pour la première fois de sa jeune carrière, à la fête de la musique organisée par l'Institut français du Congo.