Algérie: Développer la culture du signalement des manoeuvres dangereuses pour réduire les accidents de la route

ALGER — La culture du signalement des manoeuvres dangereuses et de la conduite téméraire des chauffards doit être développée car elle est à même de contribue efficacement à endiguer ce phénomène et à réduire les accidents de la circulation, qui font chaque jour de nombreuses victimes.

Le signalement des manoeuvres dangereuses, en contactant directement les services de la Gendarmerie ou de la Sûreté nationales, en joignant des vidéos des infractions commises, est un moyen coercitif pratique pour lutter contre les comportements aberrants des chauffards à l'origine de bien des drames.

A ce propos, le chef du Bureau de communication au Centre d'information et de coordination routière de la Gendarmerie nationale, le Commandant Samir Bouchehit, a précisé, dans une déclaration à l'APS, que la page d'information routière +Tariki+ avait été lancée sur Facebook après avoir constaté l'utilisation croissante de ce réseau social par les jeunes pour dénoncer des infractions routières, soulignant qu'elle "contribue efficacement à lutter contre ce fléau grâce aux 10.000 à 15.000 signalements reçus quotidiennement".

Et d'ajouter: "outre les informations qu'elle affiche sur l'état des routes, la page +Tariki+, qui compte près d'un million d'abonnés, offre un canal de communication supplémentaire pour accéder à l'information routière et la mettre au service des citoyens". "C'est aussi un moyen qui permet d'impliquer les citoyens dans la prévention et la sécurité routière à travers le signalement des infractions dont ils sont témoins", a-t-il poursuivi.

De surcroît, une équipe spécialisée est mobilisée 24H/24, 7J/7, pour "recevoir les informations et signalements contribuant à orienter les efforts des unités sur le terrain, à chaque fois qu'il est question d'infractions ou de manoeuvres dangereuses, afin de prendre les mesures légales prévues dans le Code de la route", a expliqué le Commandant Bouchehit.

"Chaque jour, on enregistre en moyenne 17 accidents de la route, dans lesquels 6 à 7 personnes périssent et une vingtaine d'autres sont blessées.

C'est préoccupant", a-t-il alerté, jugeant nécessaire "la conjugaison des efforts pour réprimer les infractions à l'origine de ces drames".

Il a, à cet égard, rappelé dans quelle mesure les unités de la Gendarmerie nationale "veillent à la mise en oeuvre de cette démarche au niveau des territoires de compétence, soit 85% du réseau routier national".

Dans ce contexte, il a évoqué la décision de création de pelotons pour traquer les chauffards auteurs de manoeuvres dangereuses et prendre à leur encontre les mesures légales qui s'imposent, eu égard au danger qu'ils constituent pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres automobilistes.

Les pelotons motorisés sont équipés de caméras portatives leur permettant de relever les infractions des automobilistes et de transmettre les images et les vidéos à leurs coéquipiers, a-t-il expliqué, soulignant que cette stratégie leur permettait d'"intervenir de façon rapide et efficace avant d'éventuels accidents".

Le Commandant Bouchehit a fait savoir que ces pelotons seront prochainement généralisés à l'ensemble du territoire national dans le cadre des efforts visant à réduire les accidents de la circulation, rappelant que les manoeuvres dangereuses pouvant entraîner des accidents figuraient parmi les contraventions du 4e degré, qui sont sévèrement punies.

De son côté, la chargée de communication de la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR), Fatma Khellaf, a affirmé que cet organisme "oeuvre à développer et diffuser la culture du signalement des manoeuvres dangereuses de certains automobilistes susceptibles de mettre en péril leur vie et celle d'autrui".

Important moyen de prévention contribuant à la réduction des accidents de la route, la culture du signalement obéit néanmoins à des règles qu'il importe de respecter, a soutenu la responsable, précisant que c'est dans cet esprit que les corps de sécurité ont créé des canaux de communication officiels encadrant l'opération, à l'instar des applications de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales.