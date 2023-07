Angola: Van expose des formes hybrides de l'influence Cokwe

Luanda — Un ensemble de cinq oeuvres de peinture et trois de sculpture, qui abordent les formes hybrides de l'influence de la culture Cokwe, de l'artiste plastique Francisco Van-Dúnem, dit Van, sont exposés à partir de jeudi, jusqu'au 26 juillet, au Palais de Fer, à Luanda.

S'adressant à l'ANGOP, l'artiste a déclaré que l'oeuvre, produite avec les techniques acryliques sur toile, mixte, objets incrustés et interventions, résulte d'une révision de la culture Cokwe, après une expédition sur terrain pour vérifier la bibliographie existante concernant cette tradition endogène.

L'objectif, a-t-il expliqué, est d'entrer dans la culture native des peuples de Lunda Sul pour mieux comprendre si le contenu produit par les nationaux et les étrangers correspond à la réalité.

Van a indiqué avoir constaté que une bonne partie de ce qu'il a constaté, sont en voie d'extinction, mais pourtant beaucoup de choses correspondent à la littérature.

Il a souligné que cette réalité culturelle devait être accrue, car une bonne partie des livres ont été écrits à l'époque coloniale et par les Occidentaux, contenant donc quelques lacunes.

Francisco Van-Dúnem est titulaire d'un master en éducation artistique de l'Université de Surrey Roehampton, Londres, en collaboration avec l'Institut Supérieur Polytechnique de Viana do Castelo (Portugal), membre fondateur de l'Union Nationale des Artistes Plastiques et co-fondateur et professeur de l'École Moyenne des Arts Plastiques, à Luanda.

Il a été directeur de la Direction Nationale de Formation Artistique (DINFA) et est titulaire des Prix Mural Ville de Luanda (1984), de peinture, de la Banque de Développement et Extérieure du Portugal (1990) et de l'ENSA Arte, dans la catégorie peinture, pour les éditions 1996 et 2004.

Il a plus de douze expositions individuelles dans le pays et à l'étranger, la première, appelée Dessin, Gravure et Peinture, présentée à Luanda (1984), la deuxième Peinture, à Setúbal (1993), la troisième Participation Individuelle, à la 23ème Biennale de São Paulo (1996) et la quatrième Expo Ville de Luanda, également dans la capitale angolaise (2006).

Il a participé à des expositions collectives d'artistes renommés dans plusieurs pays, dont l'Algérie, le Cap-Vert, la Zambie, le Gabon, le Cuba, le Brésil, l'Espagne, le Portugal, la Suède, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique.