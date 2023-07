Ile Maurice: Construction d'un autopont de Rs 427 M - Quatre mois de déviation routière à Terre-Rouge

Les automobilistes devront prendre leur mal en patience, du moins pour les quatre prochains mois. En effet, les travaux pour la construction de l'autopont de Terre-Rouge ont démarré, lundi, le long de l'autoroute M2, à côté du rondpoint. Ils s'étaleront sur une période de quatre mois. Un plan de déviation a été mis en place pour aider les automobilistes qui traversent cette région.

Tout d'abord, l'autoroute sera réduite à deux voies à partir de la station-service Indian Oil en direction du Nord. L'arrêt d'autobus existant ne sera pas déplacé. De plus, la largeur des voies sera réduite, du rond-point de Terre-Rouge vers le Nord, et vice-versa. Pour les automobilistes se rendant vers le Sud, les trois voies seront réduites à deux également, du rond-point de Terre-Rouge jusqu'à l'arrêt d'autobus existant. Sur la route Port-Louis-Centre-de-Flacq (A2) en direction du rond-point de Terre-Rouge, seules deux voies seront ouvertes à la circulation. D'ailleurs, des cônes de signalisation ont été installés afin de guider les automobilistes.

Avec les accidents de la route quotidiens, la vigilance est de mise à l'approche de la zone des travaux. Selon le calendrier, la fin des travaux est prévue le 21 août 2024, et les bouchons du matin et de l'après-midi au niveau de Terre-Rouge appartiendront au passé. La construction du nouvel autopont fait suite à une étude menée sur le mouvement de trafic sur la M2 et fait partie d'un plan de gestion de la circulation, visant à améliorer le flux en direction Nord-Sud et vice-versa. Elle vise aussi à réduire les embouteillages quotidiens dans la région, ainsi que le temps de trajet sur l'autoroute M2, les routes Port Louis- Centre-de-Flacq et Terre-Rouge- Triolet-Grand-Baie. L'autre objectif, selon la Road Development Authority, est de réduire les émissions de carbone et la pollution sonore, en améliorant le niveau de service, et en construisant des infrastructures routières et de drainage durables et résilientes, entre autres. Des bretelles vers Arsenal et la région de JinFei font également partie du cahier des charges. C'est General Construction qui a raflé ce contrat pour un montant de Rs 427 094 406.90, incluant la taxe.

Valton : Rs 63,5 M pour la construction d'une rampe d'urgence pour poids lourds

La région de Valton, sur l'autoroute Terre-Rouge-Verdun (M3), a été le théâtre de plusieurs accidents de la route depuis 2014 (voir encadré), principalement à cause d'un problème du système de freinage des poids lourds. Selon le ministère du Transport, ce tronçon en direction de Calebasses et du Nord comprend une longue pente descendante qui favorise une vitesse élevée. Ce qui amène les freins des poids lourds et des bus à surchauffer et à ne pas fonctionner en cas d'utilisation intensive. Actuellement, le lit d'arrêt, rempli de granulats concassés le long de l'autoroute M3 et qui a été construit pour ralentir les poids lourds dans leur élan, est en très mauvais état et ne fonctionne pas. Il n'a pas été entretenu depuis plus de neuf ans. D'où l'idée du ministère du Transport de construire une rampe d'évacuation d'urgence avec un système d'arrêt mécanique pour les poids lourds au coût de Rs 63,5 million.

Ce projet est le premier d'une série d'emplacements potentiels le long de ce tronçon à Valton. Le constructeur choisi après un exercice d'appel d'offres disposera d'environ un an pour mettre en place ce projet. Au final, il permettra aux camions et autobus hors contrôle, qui ont une défaillance des freins, de ralentir sur de longues pentes descendantes et abruptes sans leur causer de dommages importants à leurs occupants, aux autres usagers de la route et autres infrastructures. Ils pourront ensuite sortir de l'autoroute en toute sécurité et finalement arrêter leur véhicule sans mettre en danger la vie des autres usagers de la route. Cette rampe d'urgence comprendra plusieurs éléments, notamment une bretelle, une approche directe, une rampe d'évacuation à arrêt mécanique pour les véhicules fous, avec une vitesse atteignant 150 km/h, des filets de sécurité, des barils atténuateurs d'impact capables de résister à un impact jusqu'à 60 km/h, et une voie de service pour dégager et extraire le véhicule de la rampe.

Le constructeur devra entretenir la rampe d'évacuation d'urgence et du système d'arrêt d'urgence pendant une période de cinq ans. Il devra effectuer la remise en état de l'infrastructure après chaque incident où un poids lourds a dû effectuer un arrêt d'urgence. Il devra également vérifier régulièrement le fonctionnement de l'arrêt d'urgence mécanique.

Ces accidents impliquant des poids lourds à Valton

19 mai 2022 : Un camion transportant des bouteilles d'oxygène a fait une sortie de route avant de se renverser sur le flanc.

25 mai 2021 : Un camion, qui aurait percuté une voiture noire, a terminé sa course les quatre roues en l'air. Quant à la voiture, la partie arrière a été écrabouillée.

27 octobre 2019: Les freins d'un camion auraient lâché près du rond-point de Valton alors qu'il se dirigeait vers Terre-Rouge. Il a dérapé avant de heurter un garde-fou en béton.

25 novembre 2015 : Un camion hors de contrôle, transportant des pierres, a traîné un 4x4 sur plusieurs mètres. Celui-ci a été totalement écrabouillé. Le poids lourd aurait eu un problème avec son système de freinage.

10 juillet 2014 : Un camion s'est renversé à la hauteur de Valton. Cela, après avoir dérapé et fait une sortie de route. Le chauffeur avait été transporté d'urgence à l'hôpital.