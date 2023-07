Congo-Brazzaville: Ligue départementale de karaté de Pointe-Noire - Bernard Serge César Bouya nommé président d'honneur

Nommé il y a quelques jours président d'honneur de la ligue départementale de karaté et arts martiaux affinitaires de Pointe-Noire, Bernard Serge César Bouya s'ancre un peu plus dans ce sport . Il a été présenté lors d'une séance d'entraînement collectif qui a regroupé plus d'une cinquantaine de maitres, ceintures noires.

Le karaté réunit et établit un climat de respect mutuel des uns envers les autres. C'est dans cet esprit que la ligue départementale de karaté et arts martiaux affinitaires de Pointe-Noire a organisé un entraînement d'ensemble, non seulement pour permettre à ses adeptes de se rendre compte des vertus de ce sport, mais également de rencontrer leur nouveau président d'honneur, Bernard Serge César Bouya, un expert en la matière engagé pour donner un second souffle au projet et vision de cette ligue.

Après avoir adopté cette nomination à l'unanimité, les membres de la ligue départementale de karaté ont réservé une ovation à leur nouveau président d'honneur qui leur a promis d'être un guide conseil pour eux. Cette distinction a été fortement saluée du côté de la direction départementale du Sport et de l'Education physique qui a pris l'engagement solennel d'accompagner le nouveau président d'honneur dans cette aventure.

Membre du club de karaté Okinawa de Brazzaville, Bernard Serge César Bouya s'ancre un peu plus dans ce sport par sa présence et son implication. Il va faire davantage participer tous les membres de cette ligue à la prise des décisions dans une démarche responsable.

La première tâche à laquelle il va s'atteler est de donner à cette ligue départementale un souffle nouveau. « Je serai comme votre guide conseil, ensemble nous allons mettre la main dans la poche pour faire rayonner notre discipline », a-t-il dit.

Notons que cette activité s'est déroulée en présence de Michel Malalou Makanga, président de la ligue départementale de karaté et arts martiaux affinitaires ainsi que Joseph Biangou Ndinga, directeur départemental du Sport et de l'Education physique de Pointe-Noire.

.